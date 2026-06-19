Lucrările la pasajul DN1C – Tetarom III, progres de peste 60% în teren: Proiectul va contribui decisiv la fluidizarea traficului din zonă

Lucrările la pasajul rutier de la Jucu au ajuns la un grad de execuție de 63%. Investiția va asigura o conexiune modernă și eficientă între DN1C și Parcul Industrial Tetarom III, unul dintre cei mai importanți poli de dezvoltare economică din regiune.

Lucrările la pasajul DN1C – Tetarom III, progres de peste 60% în teren: Proiectul va contribui decisiv la fluidizarea traficului din zonă|Foto: Instituția Prefectului-Județul Cluj – Facebook

Importanța pasajului DN1C - Tetarom III pentru zona de Nord a județului Cluj este una majoră.

Lucrările la pasajul DN1C – Tetarom III, progres de peste 60% în teren|Foto: Instituția Prefectului-Județul Cluj – Facebook

Proiectul beneficiază de finanțare prin PNRR, iar finalizarea acestuia va contribui la creșterea siguranței și fluidității traficului în zonă. Termenul țintă de finalizare este 31 iulie 2026.

Lucrările la pasajul DN1C – Tetarom III, progres de peste 60% în teren: Proiectul va contribui decisiv la fluidizarea traficului din zonă

Potrivit informațiilor publicate de Prefectura Cluj, lucările la pasajul din zona DN1C – Teraom III au ajuns la 63% grad de execuție.

„Lucrările au ajuns la un stadiu fizic de peste 63%, fiind executate elementele principale ale structurii pasajului și continuând lucrările la rampele și bretelele de acces”, a anunțat prefectul Clujului Maria Forna în urma vizitei efectuate în teren.

Lucrări la structura pasajului și la rampele de acces|Foto: Instituția Prefectului-Județul Cluj – Facebook

Valoarea totală a investiției este de peste 88 de milioane de lei.

Importanța acestui pasaj pentru zona de Nord a județului Cluj este una majoră. Investiția va asigura o conexiune modernă și eficientă între DN1C și Parcul Industrial Tetarom III, unul dintre cei mai importanți poli de dezvoltare economică din regiune.

„Acest proiect reprezintă o investiție strategică pentru județul Cluj și pentru dezvoltarea economică a întregii zone de nord a județului. Ne dorim ca lucrările să avanseze în ritmul asumat, astfel încât cetățenii și mediul de afaceri să beneficieze cât mai curând de avantajele unei infrastructuri moderne, sigure și eficiente”, a declarat prefectul județului Cluj, Maria Forna.

Prin separarea fluxurilor de trafic și eliminarea punctelor de conflict din intersecțiile existente, pasajul va reduce timpii de deplasare, va crește siguranța rutieră și va facilita accesul angajaților, investitorilor și operatorilor economici către zona industrială.

De asemenea, noua infrastructură va sprijini dezvoltarea economică a întregii zone metropolitane și a localităților din apropiere, contribuind la atragerea de noi investiții, la crearea de locuri de muncă și la consolidarea rolului județului Cluj ca motor de dezvoltare regională.

Proiectul de infrastructură din zona DN1C - Tetarom III va contribui decisiv la fluidizarea traficului|Foto: Instituția Prefectului-Județul Cluj – Facebook

La finalul săptămânii trecute, Guvernul a aprobat suma aferentă despăgubirilor pentru exproprierea imobilelor pentru realizarea pasajului DN1C – Tetarom III din județul Cluj: 14 imobile proprietate privată sunt vizate de exproprieri, iar alocarea depășește 850.000 de lei.

Contractul de proiectare și execuție este derulat de Asocierea FREYROM – PROCONS GROUP – INTEGRATED ROAD SOLUTIONS – INGINERIE DRUMURI ȘI PODURI.

Proiectul a fost inițiat și conceput de Consiliul Județean Cluj încă din 2021, instituția realizând studiul de fezabilitate și predând ulterior documentația către CNAIR pentru implementare.

Contractul pentru proiect a fost semnat anul trecut, iar autorizația de construire a fost emisă în decembrie 2025.

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