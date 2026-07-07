Un bloc cochet cu 5 etaje și 38 de apartamente, spații comerciale și grădină verde, propus pe Bulevardul Muncii

Un proiect rezidențial – imobil cu funcțiuni mixte destinat locuirii, parcare subterană și dotat cu zonă pentru spații comerciale – propus pe o suprafață de peste 2.300 mp din zona Bulevardului Muncii, va intra în analiza urbaniștilor clujeni.

Un bloc cochet cu 5 etaje și 38 de apartamente, spații comerciale și grădină verde, propus pe Bulevardul Muncii|Foto: PUD construire imobil cu funcțiuni mixte - primăriaclujnapoca.ro

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru realizarea unui bloc de locuințe cu funcțiuni mixte pe B-dul Muncii 57 – 59, va intra, miercuri, în dezbaterea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU).

Un bloc cochet cu 5 etaje și 38 de apartamente, spații comerciale și grădină verde, propus pe Bulevardul Muncii|Foto: PUD construire imobil cu funcțiuni mixte - primăriaclujnapoca.ro

Zona studiată - în suprafață de 2.374 mp - se situează în extremitatea nordică a intravilanului orașului, fiind reprezentată de o parcelă amplasată între Bulevardul Muncii și strada Voineasa, la o distanță de circa 500 m de intersecția cu strada Fabricii.

Un bloc cochet cu 5 etaje și 38 de apartamente, spații comerciale și grădină verde, propus pe Bulevardul Muncii

Proiectul propune o strategie de abordare urbanistică în vederea construirii unui imobil de locuire colectivă, cu spații comerciale la parter și parcare subterană.

Zona este destinată în principal construirii de imobile cu funcțiune mixtă în regim deschis și, local, în extremitatea nordică, construirii de locuințe unifamiliale sau cu maximum 2 apartamente. În prezent, zona este ocupată de locuințe vechi, care urmează să fie desființate.

O suprafață de 271 mp va fi cedată pentru domeniul public în vederea lărgirii profilului B-dului Muncii la 35 m|Sursa: primariaclujnapoca.ro

Din parcela analizată, o suprafață de teren de 271 mp urmează să fie dezmembrată și cedată pentru domeniul public în vederea lărgirii profilului B-dului Muncii la 35 m, conform Planului Urbanistic General (PUG).

Blocul va avea un regim de înălțime de - 2S+P+5+ETJ Tehnic. Imobilul propus va avea functiuni mixte și va fi realizat în jumătatea sudică a parcelei, după cum urmează:

*Subsol 1,2: garaj, spatii tehnice

*Parter: spații comerciale, spații de circulație, spații destinate locuirii colective (apartamente)

*Etaj 1-5: spații locuire colectivă (apartamente) și spații circulație aferente

*ETAJ 6: spații tehnice.

Imobilul va dispune de 38 de apartamente, inclusiv spații destinate comerțului (spatii vanzare și depozitare) și va putea dezvolta o suprafață maximă de 724 mp la sol și o suprafață desfașurată de circa 5.600 mp.

Accesul auto se va face din B-dul Muncii, în extremitatea vestică a parcelei. La est de acesta, pe latura sudică, vor fi realizate mai multe accese pietonale, potrivite funcțiunilor dezvoltate.

Imobilul propus va fi prevăzut cu un garaj, dezvoltat pe 2 nivele subterane – 51 de locuri de parcare pentru locuințe, zone comerciale aferente, pentru vizitatori și persoanele cu dizabilități.

Se vor amenaja spatii verzi pe 30% din suprafața terenului studiat, inclusiv grădină de fațadă, în zona E-N a parcelei.

În ceea ce privește integrarea în contextul urban existent, imobilul va practica o arhitectură contemporană, în conformitate cu funcțiunea și caracterul amplasamentului.

Proiectul propus de Scripcariu Birou de Arhitectură, pentru beneficiarii Nicolae și Mirela Adina Dreghici, NDD Imobil SRL și Line Form Invest SRL, va fi analizat în ședința de specialitate a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.

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