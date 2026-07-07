Eugen Osmochescu, desemnat premier interimar al Republicii Moldova în urma demisiei lui Alexandru Munteanu

Eugen Osmochescu a fost desemnat de Maia Sandu în funcția de premier interimar al Republicii Moldova în urma demisiei lui Alexandru Munteanu.

Eugen Osmochescu, desemnat premier interimar al Republicii Moldova |Foto: Fostul premier moldovean Alexandru Munteanu și premierul interimar Eugen Osmochescu - Sursa: Alexandru Munteanu - Facebook

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat marți premier interimar pe viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu, care deține și portofoliul de ministru al dezvoltării economice și digitalizării.

Eugen Osmochescu, desemnat premier interimar al Republicii Moldova în urma demisiei lui Alexandru Munteanu

Osmochescu va exercita atribuțiile de șef al guvernului începând de miercuri, 8 iulie, până la formarea unui nou executiv, potrivit unei informări publicate de președinția Moldovei.

Conform legislației, Eugeniu Osmochescu va asigura conducerea guvernului în perioada de tranziție, după ce fostul premier Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcție.

„Începând de mâine, în conformitate cu decretul semnat de doamna președintă Maia Sandu, interimatul funcției de prim-ministru va fi asigurat de viceprim-ministrul Eugen Osmochescu. Îi mulțumesc că a acceptat această responsabilitate și îi doresc mult succes în această misiune. Am toată încrederea că va asigura continuitatea activității Guvernului cu responsabilitate”, a reacționat Alexandru Munteanu într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Consulttări cu partidele politice: Socialiștii și Partidul Mișcarea Alternativă Națională nu vor participa

În această săptămână, Maia Sandu urmează să desfășoare consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Ulterior, candidatul desemnat va trebui să prezinte în Parlament programul de activitate și lista viitorului Cabinet de miniștri pentru obținerea votului de încredere.

Recent, Partidul Socialiștilor și Partidul Mișcarea Alternativă Națională au anunțat că nu vor participa la consultări.

La finele săptămânii trecute, Alexandru Munteanu a anunțat că pleacă din funcția de prim-ministru, după opt luni de mandat.

Potrivit Constituției Republicii Moldova, în cazul demisiei prim-ministrului, demisionează întregul guvern. Totodată, legea supremă prevede că, în caz de demisie a prim-ministrului, executivul îndeplinește numai funcțiile de administrare a treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii unui nou govern.

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