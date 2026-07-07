Ömer Tetik rămâne CEO-ul Bancii Transilvania

Ömer Tetik rămâne director executiv (CEO) al Băncii Transilvania până în anul 2030.

Ömer Tetik rămâne director executiv al Băncii Transilvania | Foto: bancatransilvania.ro

Ömer Tetik va rămâne director executiv al Băncii Transilvania pentru încă patru ani.

Ömer Tetik rămâne la conducerea Băncii Transilvania

Banca Transilvania a anunțat reînnoirea mandatului Directorului General, Ömer Tetik, până în 2030.

Reprezentanții BT au mai precizat că în prima jumătate a acestui an au fost reînnoite mandatele altor trei membri din conducerea executivă a băncii:

George Călinescu - Director General Adjunct Financiar

Oana Ilaș - Director General Adjunct Retail Banking

Leontin Toderici - Director General Adjunct Operațiuni

De asemenea, echipa de conducere a fost completată prin promovarea lui Cosmin Călin în funcția de Director General Adjunct Large Corporate.

Toate celelalte contracte de mandat ale membrilor Comitetului Conducătorilor aflate în curs, respectiv ale lui Cătălin Caragea (Risc), Andrzej Dominiak (Tehnologie), Tiberiu Moisă (MidCorporate & IMM) și Bogdan Pleșuvescu (Legal), rămân în vigoare, neschimbate.

Președinte CA Banca Transilvania, Horia Ciorcilă: „Unul dintre punctele forte ale BT a fost încă de la început echipa sa rămână unită și stabilă”

„Unul dintre punctele forte ale Băncii Transilvania a fost încă de la început echipa sa rămână unită și stabilă. Consiliul de Administrație apreciază la colegii din Comitetul Conducătorilor profesionalismul, loialitatea și angajamentul față de ceea ce construim la bancă și în Grupul Banca Transilvania. Continuăm împreună cu întreaga echipă BT parcursul de creștere a băncii, cu încrederea că munca noastră are impact pozitiv în economie și în viața clienților”, a declarat Horia Ciorcilă, Președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania.

BT, în continuare lider pe piața bancară din România

Reînnoirea mandatelor are loc într-o perioadă în care Banca Transilvania și-a consolidat poziția de lider pe piața bancară datorită rezultatelor solide. În ultimii ani, banca a înregistrat creșteri peste media pieței în ceea ce privește activele, profitabilitatea, volumele operaționale și numărul de clienți. Între 2021 și 2025, cota de piață în funcție de activele BT a crescut de la 19,5% la 22%. De asemenea, volumele de tranzacționare ale Băncii Transilvania au departajat-o ca unul dintre cei mai tranzacționați emitenți listați la Bursa de Valori București, demonstrând încrederea acordată băncii și conducerii sale de către investitori.

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