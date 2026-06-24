Autostrada Transilvania: Stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea Nădășelu-Mihăiești se apropie de 68%

Stadiul fizic total al lucrărilor pe secțiunea Nădășelu-Mihăiești a Autostrăzii Transilvania (A3) se apropie de 68%.

Autostrada Transilvania: Stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea Nădășelu-Mihăiești se apropie de 68%|Foto: Cristian Pistol - Facebook

Lucrările la secțiunea Nădășelu – Mihăiești a Autostrăzii Transilvania (A3) avansează în teren: se lucrează la montarea grinzilor aferente viaductelor, procesul fiind aproape de finalizare, potrivit unei informări publicate de directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina de Facebook.

În șantier sunt mobilizați 400 de muncitori și 150 de utilaje, conform sursei citate.

Autostrada Transilvania: Stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea Nădășelu-Mihăiești se apropie de 68%

Montarea grinzilor la viaductele de pe această secțiune este aproape finalizată:

*Viaductul Topa Mică (2 km): asocierea de constructori turci și români (Ozaltin – Ilgaz – Visio Construct) mai are de montat 16 grinzi din totalul de 400. Se lucrează deja la turnarea plăcii de suprabetonare, unde stadiul fizic a ajuns la 20%.

*Viaductul Nădășelu (1,2 km): mai sunt de montat 48 de grinzi din totalul de 192 de bucăți. Lucrările la structura casetată în console au atins un stadiu de 73%.

Lucrările sunt într-un stadiu avansat și la riglele de coronament – 94,5%, dispozitivele antiseismice – 94,67% și aparatele de reazem – 92,21%, mai arată directorul CNAIR.

După finalizarea montării grinzilor din beton pe cele două viaducte, constructorii vor mai avea de efectuat următoarele lucrări:

*suprabetonare plăci;

*hidroizolație;

*structura rutieră;

*montare parapete de protecție;

*racordare cu terasamentele;

*montare sistem de semnalizare.

Valoarea contractului este de 995 milioane lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

După finalizarea lucrărilor la cele două viaducte și la secțiunile dintre Nădășelu și Poarta Sălajului (42,84 km), se va circula continuu pe 155 km de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș.

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