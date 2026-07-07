Dan Tarcea după ce Clujul a obținut cea mai mare promovabilitate la Bacalaureat 2026: „Un astfel de rezultat nu apare întâmplător”

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca Dan Tarcea a spus că rata de promovabilitate obținută în județul Cluj, cea mai mare din România, la Bacalaureat 2026, confirmă seriozitatea și munca unei comunități care pune accent pe educație.

Dan Tarcea spune că rezultatele obținute în județul Cluj la Bacalaureat 2026 nu sunt întâmplătoare | Foto: Facebook, Dan Tarcea

Dan Tarcea a spus, în urma afișării rezultatelor inițiale la Bacalaureat 2026, că Clujul confirmă încă o dată că educația contează.

Dan Tarcea: „Rezultatele obinute în Cluj la Bacalaureat 2026 nu sunt întâmplătoare”

„Județul Cluj are cea mai mare rată de promovare la Bacalaureat 2026, înainte de contestații.Felicitări tuturor elevilor care au trecut prin acest examen important, profesorilor care i-au pregătit și părinților care le-au fost alături. Un astfel de rezultat nu apare întâmplător. El arată seriozitate, muncă și o comunitate care pune preț pe educație”, a spus Dan Tarcea, marți, 7 iulie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca a transmis un gând bun și pentru cei care nu au obținut acum rezultatul dorit la Bacalaureat.

„Un examen poate fi reluat, iar încrederea nu trebuie pierdută. Felicitări, Cluj!”, a conchis Dan Tarcea.

Bacalaureat 2026, sesiunea de vară: Clujul are cea mai mare rată de promovabilitate din România și 4 medii de 10

Reamitim faptul că județul Cluj are cea mai mare rată de promovabilitate (85,3%) din România la examenul de Bacalaureat 2026, sesiunea de vară, conform rezultatelor inițiale.

De asemenea, la nivelul județului Cluj, 14 licee au înregistrat 100% rata de promovare la examenul de Bacalaureat 2026, sesiunea de vară, potrivit rezultatelor inițiale.

Totodată, în județul Cluj au fost patru medii de 10.

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