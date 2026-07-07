Proiect rezidențial ambițios în Bună Ziua: locuințe unifamiliale, noi căi de acces și zonă verde extinsă

Un proiect rezidențial ambițios, care propune realizarea a 12 locuințe unifamiliale, cu facilitarea căilor de acces și o zonă verde generoasă pe strada Mihai Românul din cartierul Bună Ziua, va intra în analiza urbaniștilor clujeni.

Proiect rezidențial ambițios în Bună Ziua: locuințe unifamiliale, noi căi de acces și zonă verde extinsă|Foto: PUZ de urbanizare - primăriaclujnapoca.ro

12 locuințe familiale sunt propuse spre realizare pe o suprafață de 2,6 hectare de teren pe strada Mihai Românul din cartierul Bună Ziua.

Proiect rezidențial ambițios în Bună Ziua: locuințe unifamiliale, noi căi de acces și zonă verde extinsă|Sursa: primariaclujnapoca.ro

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru strada Mihai Românul nr.57, propus de fostul judecător Monica Trofin, în baza proiectului realizat de Conproex Design Studio, va intra, miercuri, în dezbaterea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU).

Proiect rezidențial ambițios în Bună Ziua: locuințe unifamiliale, noi căi de acces și zonă verde extinsă

Concret, terenul în suprafață de 25.858 mp se află la limita sudică a cartierului Bună Ziua, iar pe amplasamentul studiat există deja cinci unități locative (circa 633 mp construiți).

Proiectul propus spre analiză vizează realizarea a 12 locuințe unifamiliale pe parcelele împărțite aferent imobilelor: casele vor avea un regim de înălțime S+P+E+M/R - Subsol+Parter+Etaj+Mansardă/Retras, cu o înălțime maximă de 12m.

Terenul este mărginit pe latura N-V-E de proprietăți private, iar pe latura S de strada Mihai Românul.

Noi drumuri de acces

Accesul auto și pietonal pe amplasament se realizează din strada Mihai Românul.

Proiectul include realizarea a două drumuri noi de acces|Sursa: primariaclujnapoca.ro

Se propune realizarea a două drumuri noi, cu acces din str. Mihai Românul, care să deservească parcelele din zona studiată.

Proiectul beneficiază și de avizul de principiu pentru siguranța circulației, cu o serie de condiționări: amenajarea intersecției strada Mihai Românul cu strada nouă și înfundată propusă, inclusiv cu relocarea stâlpului Electrica existent în zona intersecției, precum și realizarea trotuarului adiacent străzii Mihai Romanul, pe lungimea parcelei studiate prin PUZ.

O suprafață de 105 mp va fi cedată domeniului public, înainte de emiterea autorizațiilor de construire, pentru modernizarea străzii Mihai Românul.

Parcări și zonă verde extinsă

Proiectul propune locuri de parcare pentru fiecare imobil și parcări la sol pentru vizitatori: două locuri de parcare pentru fiecare imobil și 12 locuri pentru vizitatori.

De asemenea, vor fi realizate și accesele pietonale amenajate pentru accesul la locuințele propuse, spații de joacă și locuri de odihnă.

Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi amenajate pe sol natural vor ocupa minim 40% din suprafața totală a parcelei, iar zona verde cu acces public va ocupa 60% din suprafață. Spațiul verde amenajat va conține vegetație joasă-medie-înaltă și cel puțin 3 arbori cu circumferința de 35 cm. Prin urmare zona verde va fi una extinsă și va domina noul proiect rezidențial propus.

Obținerea avizului arhitectului-șef pentru PUZ-ul propus va fi decisă în ședința de specialitate a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.

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