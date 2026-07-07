ȘOC la CFR Cluj! Damjan Djokovic și un oficial al clubului sunt anchetați pentru pariuri! Reacția lui Neluțu Varga

Bombă la CFR Cluj! Unul dintre cei mai experimentați jucători, Damjan Djokovic (36 de ani), și juristul clubului, Ioan Ivașcu, sunt anchetați pentru trucare de meciuri.

Damjan Djokovic, mijlocaș la CFR Cluj, este anchetat pentru trucare de meciuri / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Damjan Djokovic, jucător la CFR Cluj, și juristul clubului, Ioan Ivașcu, vor fi chemați în fața Comisiei de Etică şi Disciplină a FRF pentru a da explicații în privința unor meciuri suspecte.

Conform GSP, cei doi sunt menționați pe site-ul Federației, fiind reclamați de către FRF, iar primul termen din dosar este fixat pe 27 iulie 2026.

Acuzat că a luat un galben intenționat!

Djokovic este bănuit că ar fi încasat intenționat un cartonaș galben în minutul 77 al meciului dintre FC Botoșani și CFR Cluj, disputat pe 19 decembrie 2025 și câștigat de ardeleni cu 1-0. În acea partidă, avertismentul încasat de croat este unul cel puțin dubios.

În urma unui duel la mijlocul terenului, Țigănașu, jucător la FC Botoșani, l-a faultat pe Tidiane Keita. Djokovic, aflat în apropiere, a vrut să repună mingea în joc, dar Charles Petro a luat balonul, iar cei doi s-au duelat pentru minge.

Arbitrul întâlnirii, Sebastian Colțescu, i-a chemat pe cei doi, iar mijlocașul de la CFR a venit cu mingea în mână și a vrut să i-o pună în brațe jucătorului de la FC Botoșani, într-o manieră agresivă. Colțescu a considerat că gestul e unul nesportiv și i-a dat galben lui Djokovic.

Potrivit sursei citate, la mijloc ar fi vorba de aproximativ 80.000 de euro pariați pentru astfel de meciuri suspecte.

Reacția lui Neluțu Varga!

„Dacă a greşit, îl dăm afară! Reziliem imediat contractul. Vrem să ne distanţăm de aşa ceva. Nu stăm la discuţii! Cine greşeşte, plăteşte”, a reacționat patronul CFR-ului, Neluțu Varga, potrivit sursei citate.

În acest caz este implicat și juristul clubului, Ioan Ivașcu, dar despre care Varga spune că nu a avut nicio implicare. „Nu are nicio treabă. Nu sunt probleme”, a precizat omul de afaceri.

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