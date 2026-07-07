Peste 14 milioane de euro pentru România: Parlamentul European a aprobat fondurile de sprijin pentru refacerea Salinei Praid

Parlamentul European a aprobat, marți, utilizarea a peste 144 de milioane de euro din fonduri UE pentru a sprijini statele afectate de incendiile forestiere, inundațiile și valurile de caniculă de anul trecut. România va beneficia de 14,34 milioane de euro pentru refacerea Salinei Praid.

Peste 14 milioane de euro pentru România: Parlamentul European a aprobat fondurile de sprijin pentru refacerea Salinei Praid| Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

România va beneficia de un pachet de sprijin european în valoare de 14,34 milioane de euro pentru refacerea Salinei Praid, care a suferit pagube semnificative după infiltrațiile provocate de pârâul Corund în vara anului trecut.

Comisia Europeană a propus, în mai, mobilizarea a 144 de milioane de euro de la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a ajuta la redresarea Spaniei, României și Ciprului după dezastrele devastatoare din 2025.

Peste 14 milioane de euro pentru România: Parlamentul European a aprobat fondurile de sprijin pentru refacerea Salinei Praid

Marți, Parlamentul European (PE) a aprobat utilizarea a 144,1 milioane EUR din fonduri UE pentru a sprijini Spania, România și Cipru, potrivit unei informări publicate de executivul european.

Cu 642 de voturi pentru, 13 împotrivă și o abținere, eurodeputații au sprijinit propunerea de utilizare a următoarelor sume din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene:

*120,55 milioane EUR pentru Spania

*14,34 milioane EUR pentru România

*9,21 milioane EUR pentru Cipru

Spania și Cipru au primit deja plăți în avans - 30 de milioane de euro și, respectiv, 2,3 milioane de euro - pentru a-și sprijini eforturile inițiale de redresare.

Sprijinul UE va contribui la finanțarea măsurilor de răspuns în situații de urgență, inclusiv refacerea infrastructurii esențiale și a serviciilor publice, curățarea zonelor afectate de dezastre și furnizarea de cazare temporară, servicii de salvare și alte măsuri urgente de redresare.

Spania s-a confruntat cu secetă prelungită, valuri de caniculă intense și mai multe focare majore de incendii forestiere pe tot parcursul anului, cele mai distructive incendii începând din august 2025, forțând evacuări în masă și ducând la pierderea a opt vieți omenești.

Sprijin pentru România: 14 milioane de euro pentru reconstrucția Salinei Praid

România s-a confruntat cu inundații grave în mai și iunie 2025, după zile de precipitații abundente.

Mai multe regiuni au suferit pagube importante. La mina de sare Praid, inundațiile au compromis infrastructura critică și au declanșat întreruperi ale alimentării cu energie electrică pe scară largă.

În Cipru, două incendii forestiere majore din iulie 2025 au afectat în principal regiunile Limassol și Paphos, mii de locuitori fiind strămutați, provocând moartea a două persoane și distrugând aproape 900 de proprietăți private, perturbând în același timp educația și serviciile de sănătate.

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este principalul instrument al UE de ajutor în urma dezastrelor. De la lansarea sa în 2002, acesta a oferit sprijin în valoare de peste 10 miliarde EUR pentru 147 de dezastre, inclusiv 127 de dezastre naturale și 20 de urgențe de sănătate publică, în 25 de state membre ale UE și în șase țări în curs de aderare. Sezonul incendiilor forestiere din 2025 a fost cel mai distructiv înregistrat vreodată.

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