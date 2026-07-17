„Au rupt basul!”. DJ MĂ-TA a transformat scena Electric Castle într-un uriaș ring de dans: „Unul dintre cele mai bune seturi de DJ pe care le-am auzit vreodată!”

Unul dintre cele mai apreciate momente din prima noapte a Electric Castle 2026 nu a venit de pe scena principală, ci de la Ping Pong Stage, unde DJ MĂ-TA a adunat o mulțime impresionantă și a oferit un show care a stârnit reacții entuziaste în rândul festivalierilor.

DJ MĂ-TA a oferit unul dintre cele mai apreciate show-uri din prima noapte a Electric Castle 2026, transformând scena Ping Pong într-un adevărat furnicar de festivalieri. | Foto: Electric Castle

DJ MĂ-TA a oferit unul dintre cele mai apreciate show-uri din prima noapte a Electric Castle 2026, transformând scena Ping Pong într-un adevărat furnicar de festivalieri.

Duo-ul format din DJ MĂ-TA și Paul VLJ a urcat pe scenă în noaptea de joi spre vineri, între orele 01:00 și 02:30.

Scena Ping Pong s-a dovedit neîncăpătoare pentru sutele de oameni veniți să-i vadă pe DJ MĂ-TA, proiect care și-a construit în ultimii ani o comunitate fidelă prin mixuri energice, umor și o interacțiune constantă cu publicul.

Printre cei care au asistat la concert s-a numărat și Andrei, participant la Electric Castle, care spune că setul a fost unul dintre cele mai spectaculoase pe care le-a văzut vreodată.

„N-am văzut în viața mea un set atât de șmecher”

„Acum, la DJ MĂ-TA a fost circul de pe lume, extraordinar. Cu mâna pe inimă îți spun că n-am văzut în viața mea un set atât de șmecher de DJ”, povestește acesta.

Potrivit lui, numărul mare de oameni a făcut aproape imposibilă apropierea de scenă. „A fost exorbitant de multă lume. Stăteam lipit de stand ca să fac niște poze și nu puteam să mă mișc mai departe.”

„Au rupt basul”

Festivalierul spune că energia artiștilor și modul în care au construit setul au ținut publicul în priză pe tot parcursul concertului. „A fost genial. Nu credeam că se poate așa ceva. Cum au mixat, cum au sărit, cum au interacționat cu publicul... Au rupt basul.”

În fața scenei, atmosfera a fost una explozivă. „Lumea făcea moshpit-uri, urla, dansa. Era o piesă tare și imediat venea una și mai tare. Nu te lăsau o clipă să respiri.”

„Au făcut show de main stage”

Deși concertul nu a avut loc pe scena principală, Andrei spune că energia și reacția publicului au fost comparabile cu cele ale unui headliner. „Au fost unul dintre cele mai bune seturi de DJ pe care le-am văzut vreodată. Au făcut show de main stage. Lumea era implicată, dansa și urla. Eu n-am văzut atâta euforie pentru un set de DJ niciodată.”

Un moment care i-a rămas în minte a fost felul în care artiștii au comunicat cu publicul. „Au avut și un show foarte tare. Erau îmbrăcați în tricouri identice, au folosit un megafon, au implicat publicul și au aruncat stickere. Au fost geniali.”

DJ MĂ-TA a urcat pe Ping Pong Stage în noaptea de joi spre vineri, între 01:00 și 02:30, în cadrul celei de-a 12-a ediții a Electric Castle, desfășurată la Castelul Bánffy din Bonțida.

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