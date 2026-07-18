EXCLUSIV | Radu Almășan, solistul de la Bosquito, despre momentul care l-a marcat la Electric Castle: „Amintirea asta nu o să moară niciodată”

Bosquito a revenit pe scena Electric Castle, iar după concert, Radu Almășan a vorbit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Monitorul de Cluj, despre publicul tânăr, revenirea la Bonțida și de ce nu acceptă niciodată cereri de piese în timpul concertelor.

Radu Almășan, solistul trupei Bosquito / Foto: Valentina Prelipcean- monitorulcj.ro

Bosquito a revenit pentru al doilea an consecutiv pe scena principală de la Electric Castle, o premieră pentru trupă. În culisele festivalului de la Bonțida, Radu Almășan a vorbit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Monitorul de Cluj, despre provocarea de a reveni în fața aceluiași public, relația cu generațiile tinere, cea mai emoționantă amintire pe care o leagă de festival și motivul pentru care nu acceptă niciodată cereri de piese în timpul concertelor.

Artistul spune că revenirea la Electric Castle a însemnat mai mult decât pregătirea unui nou concert. După succesul de anul trecut, presiunea a fost ca publicul să primească un spectacol diferit, fără să aibă senzația că vede aceeași reprezentație.

„Noi venim pentru a doua oară consecutiv, prima dată în istoria Bosquito și nu prea ne-am așteptat să venim consecutiv. A fost așa un challenge de a îngrămădi într-o oră niște piese pe care nu le-am cântat anul trecut”, spune Radu Almășan.

Trupa a schimbat aproape jumătate din setlist și a ales un concert mai alert, renunțând aproape complet la balade. Cum Bosquito a fost prima formație care a urcat pe main stage în acea zi, solistul trupei spune că publicul trebuia câștigat încă din primele minute.

„Fiind prima trupă care a deschis main stage-ul în această ediție, era important ca publicul să se conecteze din prima, altfel, tot setlistul nostru se dezmembra și cădea ca un castel de cărți.”

Reacția spectatorilor l-a convins că pariul a fost câștigat.

„Din fericire a fost ok, adică oamenii de la a doua piesă erau conectați, a fost foarte ușor să ne facem setlist-ul și considerăm că, nu știu, câteodată suntem prea iubiți, prea iubiți. Nu știu dacă pe merit, dar prea iubiți.”

„Nu există o rețetă pentru succes la tineri”

Deși Bosquito are o istorie de peste două decenii și jumătate, la concertele trupei se văd tot mai mulți adolescenți și tineri. Radu Almășan respinge însă ideea că succesul în rândul noilor generații poate fi construit printr-o strategie.

„Nu există o strategie sau o rețetă. Nu poți să-ți propui să ai succes la tineri. Tinerii sunt atât de autentici și sunt la vârsta la care își permit să fie cum vor ei, independenți, și nu poți să-i păcălești.”

După părerea lui, singurul lucru care contează este autenticitatea.

„Cred că tu ești cum ești tu și doar se întâmplă ca lor să le placă de tine. Atât. Altceva nu funcționează la ei.”

Artistul spune că observă tot mai des un fenomen interesant la concertele Bosquito. Dacă o parte dintre spectatori au crescut cu hiturile lansate la începutul anilor 2000, o altă parte vine special pentru piesele de pe albumele recente.

„Sunt și foarte mulți care nu le știu așa de bine pe cele vechi și ascultă piese de pe albumele cele mai recente și ne înjură dacă nu cântăm câteva dintre piesele lor preferate mai recente. Ne bucură și acest lucru. Tot ale noastre sunt. It's all good.”

Prima amintire de festival alături de fiul său

Dintre toate concertele și festivalurile din ultimii 26 de ani, ediția din acest an a Electric Castle va rămâne una aparte pentru solistul Bosquito. Nu din cauza concertului, ci pentru că, pentru prima dată, l-a avut alături pe fiul său.

„Noi cântăm de 25 de ani numai cu Bosquito, 26 de fapt, ca să fiu mai precis. În acești ani, draga mea, sunt amintiri de umplem romane întregi, știi?... Dar uite, în seara asta, a fost pentru prima dată când la un festival a participat fiul meu. Și pentru mine amintirea asta nu o să moară niciodată.”

Își amintește că anul trecut băiatul avea doar o lună, iar organizatorii festivalului i-au dăruit câteva hăinuțe cu Electric Castle. Anul acesta, copilul a venit la Bonțida îmbrăcat chiar cu ele.

„Mi s-a părut super tare să vin anul ăsta cu el, mare așa și deja înțelege, și așa îmbrăcat în ăstea cu Electric Castle, adică trebuia să-l iau și pe el.”, spune Radu zâmbind.

„Nu îmi spune ce să cânt”

Unul dintre cele mai ferme răspunsuri din interviu a venit atunci când discuția a ajuns la cererile publicului din timpul concertelor. Radu Almășan spune că nu schimbă niciodată setlistul în funcție de solicitările spectatorilor, pentru că fiecare show este gândit ca un întreg.

„Noi nu cântăm nimic la cererea publicului. Și chiar dacă sună puțin arogant, eu o spun cu smerenie. Pentru că este necesar pentru mine ca să rămân artist. Unui artist nu îi spui tu ce să cânte. Unui lăutar îi spui ce să cânte. Noi nu suntem lăutari, nu pentru că ar fi o chestie rea, ci pentru că asta ne-am dorit, am dorit să fim artiști. Show-ul este ca o piesă de teatru. Pleacă dintr-un punct și îl aduci în alt punct. Dacă ne întrerupem și băgăm o chestie din altă parte, nu mai e viziunea aia. (...) Stăm să facem poze, dăm autografe, vorbim cu toată lumea, respectăm pe toată lumea, dar nu îmi spune ce să cânt.”

„Dați-mi o chitară. N-am ce să spun despre Bosquito”

Întrebat ce i-ar spune unui festivalier care nu știe nimic despre Bosquito, Radu Almășan spune că nu ar încerca să-l convingă prin explicații.

„Nimic. Aș cânta, aș deschide gura, aș zice: «Dați-mi o chitară». N-am ce să spun despre Bosquito. Puteți doar să ascultați și să vedeți dacă rezonează cu felul în care sunteți voi, ca și ascultător. Da, e cel mai simplu lucru din lume. Dați-mi o chitară. Cinci minute? Trei minute? Nu știu. Și el își dă seama.”

Bosquito s-a înființat în 1999, la Brașov, la inițiativa lui Radu Almășan, și este una dintre trupele care au adus un nou suflu rock-ului românesc al anilor 2000. Stilul formației combină influențe rock, latino, balcanice și gypsy, iar această combinație a devenit, în timp, semnătura Bosquito.

Printre cele mai cunoscute piese ale trupei se numără „Hopa Hopa”, „Pepita”, „Două mâini”, „Întuneric în culori” și „Când îngerii pleacă”, melodii care se regăsesc și astăzi în setlistul concertelor.

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