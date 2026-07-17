Ovidiu Cîmpean: „Nu ne mai permitem piste de biciclete care se termină în stâlp.” Parlamentarul cere proiecte europene cu impact real!

Deputatul Ovidiu Cîmpean susține că România trebuie să treacă de la absorbția fondurilor europene la implementarea unor proiecte de calitate, care să aducă beneficii reale cetățenilor.

Deputatul Ovidiu Cîmpean afirmă că România trebuie să pună accent nu doar pe atragerea fondurilor europene, ci și pe implementarea unor proiecte care să aibă un impact real asupra vieții oamenilor. | Foto: Facebook - Ovidiu Cîmpean

Deputatul Ovidiu Cîmpean afirmă că România trebuie să pună accent nu doar pe atragerea fondurilor europene, ci și pe implementarea unor proiecte care să aibă un impact real asupra vieții oamenilor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Summitului Comunităților Locale, desfășurat la Palatul Parlamentului.

Deputatul Ovidiu Cîmpean a anunțat pe pagina sa de Facebook că a deschis, joi, la Palatul Parlamentului, Summitul Comunităților Locale, o dezbatere dedicată viitorului buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

„Absorbția nu mai este suficientă”

Potrivit lui Ovidiu Cîmpean, România și-a demonstrat capacitatea de a utiliza fondurile europene, însă provocarea următoarei perioade este creșterea calității investițiilor.

„România a demonstrat că poate. Am avut 100% absorbție pe Politica de Coeziune în exercițiul trecut și putem repeta performanța. Dar absorbția nu mai este suficientă. Următorul pas este calitatea proiectelor”, a transmis deputatul.

Acesta a criticat investițiile realizate doar pentru îndeplinirea unor indicatori, fără un impact real asupra comunităților.

„Nu ne mai permitem piste de biciclete care se termină în stâlp, dar sunt bifate frumos în indicatori. Fiecare euro european trebuie să însemne o creștere reală a calității vieții”, a afirmat Ovidiu Cîmpean.

Lecțiile PNRR și apel pentru descentralizare

Deputatul a susținut că experiența implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) arată cât de importantă este consultarea autorităților și a comunităților locale în elaborarea proiectelor.

În același timp, acesta a apreciat descentralizarea Programelor Regionale, prin care aproximativ 11 miliarde de euro sunt gestionate de Agențiile pentru Dezvoltare Regională.

„Direcția corectă este să continuăm descentralizarea, nu să recentralizăm. Cei care implementează proiectele trebuie să fie la masa deciziilor, nu doar să suporte consecințele lor”, a precizat acesta.

Inițiativă pentru distribuirea echitabilă a fondurilor europene

Ovidiu Cîmpean a anunțat că, în cadrul reuniunii COSAC desfășurate la Dublin, a lansat o inițiativă privind distribuirea geografică echitabilă a viitorului Fond European de Competitivitate.

Potrivit deputatului, a fost inițiată o scrisoare adresată Comisiei Europene, care va fi semnată de parlamente naționale și transmisă până la 15 septembrie.

„Ar fi absurd să creăm decalaje cu bani europeni, pentru ca apoi să le reparăm cu alți bani europeni”, a transmis Ovidiu Cîmpean.

La final, acesta a precizat că concluziile Summitului Comunităților Locale vor fi transmise Guvernului și vor contribui la definirea poziției României în negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

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