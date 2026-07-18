Furtuni, vijelii și grindină în Cluj. Meteorologii anunță maxime de 30 de grade!

Județul Cluj se află sâmbătă sub o atenționare de furtuni, fiind așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Înainte de schimbarea vremii, temperaturile vor urca până la 30 de grade Celsius.

Județul Cluj se află sâmbătă sub o atenționare de furtuni, fiind așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. | Foto: Bianca Preda / monitorulcj.ro

După o primă parte a zilei cu temperaturi de până la 30 de grade Celsius, județul Cluj se va confrunta sâmbătă cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.

Înainte de schimbarea vremii, temperaturile vor urca până la 30 de grade Celsius.

Ziua începe cu cer senin și aproximativ 22 de grade Celsius, însă în a doua parte a zilei vremea va deveni instabilă. Maximele vor ajunge la 30 de grade, iar vântul va sufla slab în prima parte a zilei, cu viteze de aproximativ 3 km/h.

Județul Cluj, sub atenționare de furtuni

Meteorologii avertizează că sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge la 20–30 l/mp, iar izolat pot depăși 40–50 l/mp.

Vremea instabilă va continua și în zilele următoare. Duminică și luni sunt prognozate ploi și temperaturi maxime de aproximativ 26 de grade Celsius.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: