«All You Need Is Love» și mult bass. Dub Pistols a cucerit publicul de la Electric Castle!

Trupa britanică Dub Pistols, aflată la festival încă de la prima ediție și revenită anul acesta cu un show aniversar dedicat celor 20 de ani de activitate, a transformat Hangar Stage într-un adevărat spectacol de muzică, efecte speciale și energie.

Dub Pistols a oferit unul dintre cele mai energice concerte din prima seară a Electric Castle 2026. | Foto: Electric Castle

Revenită la Electric Castle cu un show aniversar dedicat celor 20 de ani de activitate, trupa britanică Dub Pistols a transformat Hangar Stage într-un spectacol de muzică, efecte speciale și energie.

Prezenți la aproape toate edițiile Electric Castle, membrii Dub Pistols consideră festivalul de la Bonțida unul dintre preferatele lor, iar pentru ediția din 2026 au pregătit un spectacol special, alături de invitați precum Rodney P, MC Sir Real, Dark Horizon Seanie Tee și Freestylers, conform dubpistolsmusic.co.uk.

Printre cei care au urmărit concertul s-a numărat și Mircea, participant la Electric Castle, care spune că show-ul a fost unul dintre cele mai memorabile momente ale serii.

„La început nu înțelegeam unde vor să ajungă”

„La Dub Pistols am ajuns chiar la început. Prima oară părea așa... cu tragere de inimă, nu prea înțelegeam eu ce se întâmplă acolo, conceptual. Dar am văzut că lumea, ușor-ușor, începea să intre în vibe”, povestește acesta.

Pe măsură ce spectacolul avansa, atmosfera s-a schimbat complet.

„Au avut și show pirotehnic. Au fost primii pe care i-am văzut cu așa ceva la ediția asta. Ușor-ușor lumea dansa și, când au început să scoată jucăriile gonflabile, s-a rupt tot.”

Publicul a dansat fără oprire pe ritmurile Dub Pistols, într-unul dintre cele mai apreciate show-uri ale serii. | Foto: Electric Castle

„Confetti, oameni cocoțați pe gonflabile și toată lumea sărea”

Mircea spune că, din acel moment, Hangar Stage s-a transformat într-o adevărată petrecere.

„A fost circul de pe lume. Confetti peste tot, lumea sărea în sus, oamenii erau cocoțați pe gonflabile, toată lumea se mișca din stânga în dreapta. Au făcut un show foarte frumos băieții de la Dub Pistols.”

El descrie concertul ca pe un spectacol care a îmbinat energia muzicii electronice cu influențe reggae, ska și punk, stil pentru care formația britanică este cunoscută.

Confetti, efecte pirotehnice și mii de festivalieri au transformat concertul Dub Pistols într-un adevărat spectacol. | Foto: Electric Castle

„Nu a fost doar bubuială”

Dincolo de ritmurile energice, participantul spune că mesajul transmis de artiști a fost unul care l-a surprins.

„A fost un show pentru un public ceva mai matur, dar foarte frumos. Tot concertul a mers în direcția «all you need is love», să ne iubim unii pe alții. Nu a fost numai bubuială, a avut și un mesaj. Per total a fost un show foarte wholesome.”

Concertul Dub Pistols a avut loc joi seara, pe Hangar Stage, în cadrul celei de-a 12-a ediții a Electric Castle, iar organizatorii au pregătit și un moment-surpriză alături de Freestylers, care au urcat pe scenă în timpul show-ului.

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