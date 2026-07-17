Dan Petrescu, prima apariție publică după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate!

Dan Petrescu (58 de ani), ultima dată antrenor la CFR Cluj, a fost surprins în tribunele arenei „Anghel Iordănescu” la meciul dintre FC Voluntari şi Botoşani, din prima etapă a noului sezon.

Dan Petrescu a fost prezent la primul meci din acest sezon / Foto: captură Prima Sport

Dan Petrescu, unul dintre cei mai titraţi antrenori români, a luat o pauză de la cariera de antrenorat după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate.

Ultima dată la CFR Cluj, Petrescu este acum liber de contract şi pare că a scăpat de problemele care l-au făcut să facă un pas în spate în urmă cu un an.

Vineri după-masă, Dan Petrescu a fost prezent în tribunele arenei „Anghel Iordănescu” la meciul dintre FC Voluntari şi Botoşani, din prima etapă a noului sezon a Superligii. Lângă el s-a aflat şi Bogdan Aldea, unul dintre preparatorii fizici pe care i-a avut în staff.

„Mi-era dor să vin la un meci. N-am mai fost de mult timp, aproape un an. Sunt bine. Mi-e dor să mă întorc pe bancă, a trecut deja aproape un an. Eu care nu am avut pauze în carieră, vă dați seama...

Cred că Universitatea Craiova rămâne favorită la titlu, mai ales că a transferat jucători buni. Tot timpul pleacă favorită echipa care a luat campionatul. Ei s-au și întărit.

(Despre revenirea la CFR Cluj) Au fost discuții, dar nu era cazul. Nu era momentul. Cu drag mă voi întoarce când voi putea și voi fi 100%”, a declarat Dan Petrescu, la finalul meciului.

Dan Petrescu este fără echipă de aproape un an, atunci când, în urma eliminării ruşinoase suferită de CFR Cluj în faţa suedezilor de la Hacken, scor 2-7, a ales să îşi prezinte demisia. Alături de ardeleni a cucerit cinci titluri de campion al României în perioada 2018-2022 şi o Cupă, în 2025.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: