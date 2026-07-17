Portarul dat afară de CFR Cluj a rămas din nou fără echipă!

Alessandro Micai (32 de ani), fost portar la CFR Cluj, a rămas din nou liber de contract.

Alessandro Micai a jucat în doar două meciuri la CFR Cluj / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Alessandro Micai este din nou liber de contract după ce s-a despărțit și de Reggiana, club care a încheiat sezonul trecut pe locul 18 în eșalonul al doilea din Italia și a retrogradat în Serie C.

Micai semnase cu Reggiana în urma cu doar șase luni, în perioada de mercato din iarnă. Și atunci, italianul era liber de contract după ce a plecat cu scandal din România. El fusese transferat de CFR Cluj în vara anului trecut, însă a dezamăgit în primele două apariții pentru ardeleni și fusese dat afară.

Portarul se află în acest moment într-un proces cu formația din Gruia din cauza restanțelor financiare și a tratamentului abuziv la care ar fi fost supus în timpul perioadei sale de la Cluj.

„Există sezoane care nu se încheie așa cum ai sperat și altele care lasă multă amărăciune. Din păcate, acesta s-a încheiat cu retrogradarea, un rezultat care îi rănește pe toți.

Chiar dacă am purtat acest tricou doar 4 luni, am încercat în fiecare zi să dau tot ce am avut mai bun, atât pe teren, cât și în afara lui. Mi-ar fi plăcut să contribui la un final diferit, dar fotbalul poate fi uneori foarte dur.

Vreau să le mulțumesc colegilor mei, staffului, clubului și mai ales suporterilor Reggianei, care nu au încetat niciodată să ne susțină, nici măcar în cele mai dificile momente. Atașamentul vostru față de aceste culori merită mult mai mult.

Îi doresc Reggianei să se ridice cât mai curând posibil și să revină acolo unde îi este locul. Mulțumesc pentru tot. Hai, Regia!”, a scris Micai, pe pagina personală de Instagram.

200.000 de euro este cota sa de piață, potrivit Transfermarkt

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