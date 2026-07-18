„Mi-a recomandat să sar cu parașuta!” Ce răspunsuri au primit festivalierii care l-au sunat pe „Dumnezeu”, la Electric Castle?

În mijlocul Electric Castle, printre scene, lumini și muzică, există un telefon vechi deasupra căruia scrie simplu: „Talk to God”.

Telefonul „Talk to God” este una dintre cele mai inedite instalații descoperite de festivalieri la Electric Castle. | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

În mijlocul festivalului Electric Castle, printre scene și mii de festivalieri, se află un telefon vechi care atrage imediat privirile. Deasupra lui stă scris simplu: „Talk to God”.

Curioși, zeci de festivalieri ridică receptorul și încep o conversație... cu Dumnezeu. Unii cer sfaturi, alții pun întrebări filozofice, iar unii profită doar pentru a spune „mulțumesc”.

Instalația a devenit rapid una dintre cele mai fotografiate și comentate atracții din festival. Telefonul nu este conectat la nicio linie reală, însă experiența îi provoacă pe participanți să intre într-un dialog imaginar, iar răspunsurile pe care le primesc sunt interpretate diferit de fiecare.

„L-am întrebat pe Dumnezeu dacă poate crea o piatră pe care nici El să nu o poată ridica”

O festivalieră a ales să îi adreseze lui Dumnezeu una dintre cele mai vechi dileme filozofice. „L-am întrebat pe Dumnezeu dacă poate face o piatră atât de mare încât nici El să nu o poată ridica. Este El prea slab sau este piatra prea grea?”, povestește acesta.

Spune că răspunsul primit a fost unul neașteptat. „Mi-a spus că orice poate fi lucrat și că poți lucra la orice ca să treci peste acel lucru. Atunci am zis că, probabil, piatra aceea nici nu poate exista.”

În mijlocul agitației de la Electric Castle, un telefon vechi îi provoacă pe oameni să privească pentru câteva clipe spre interiorul lor. | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

„I-am spus că îmi place foarte mult festivalul”

După întrebările filozofice, discuția a continuat într-o notă mult mai relaxată cu o fată din festival. „I-am spus că îmi place foarte mult festivalul și că atmosfera este foarte faină. I-am exprimat și recunoștința mea.”

Întrebată ce răspuns a primit, tânăra zâmbește.

„Mi-a spus că am un vibe foarte bun.”

Un simplu receptor și mesajul „Talk to God” au devenit punct de atracție pentru sute de festivalieri. | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

„Mi-a recomandat să sar cu parașuta”

Un alt participant spune că a profitat de ocazie pentru a cere un sfat despre planurile sale de vară. „L-am întrebat ce ar trebui să fac vara asta. Mi-a spus să sar cu parașuta. Nu cred că o să fac asta, dar mi-a zis că este o idee bună.”

Festivalierii și-au împărtășit gândurile și întrebările la instalația „Talk to God” de la Electric Castle. | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

„I-am mulțumit pentru viața mea”

Pentru alții, conversația a fost una emoționantă. O tânără spune că nu a mers la telefon pentru a pune întrebări, ci pentru a-și exprima recunoștința.

„I-am spus că sunt foarte recunoscătoare pentru viața mea și pentru tot ceea ce trăiesc în prezent. I-am spus că aștept cu încredere noile oportunități care vor apărea în viața mea.”

Întrebată ce răspuns a primit, aceasta spune că a zâmbit imediat. „Mi-a spus că sunt o fată minunată și mi-a urat o zi frumoasă.”

Zeci de participanți s-au oprit să ridice receptorul și să poarte o conversație... cu Dumnezeu. | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

O instalație care îi face pe oameni să se oprească din agitația festivalului

Într-un festival dominat de muzică, scene și sute de mii de pași făcuți între concerte, telefonul „Talk to God” îi face pe participanți să încetinească pentru câteva minute.

Unii îl folosesc pentru glume, alții pentru întrebări existențiale sau pentru a cere sfaturi, însă aproape toți pleacă zâmbind. În mijlocul agitației de la Electric Castle, receptorul vechi a devenit, pentru câteva clipe, un loc de reflecție și una dintre cele mai inedite experiențe ale ediției din acest an.

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