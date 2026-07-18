Teddy Swims, primul concert în România la Electric Castle. Artistul a cucerit publicul cu un show memorabil

Teddy Swims a susținut, vineri seară, primul concert din România, pe Main Stage la Electric Castle. Mii de festivalierii s-au adunat la scena principală de la Bonțida și au cântat melodiile artistului american.

Teddy Swims, primul concert în România la Electric Castle. Artistul a cucerit publicul cu un show memorabil / Foto: Mădălina Ivan- monitorulcj.ro

Teddy Swims a susținut, vineri seara, primul concert din România, pe scena principală a festivalului Electric Castle. Artistul american, unul dintre cele mai apreciate nume ale momentului în muzica internațională, a adunat mii de spectatori la Bonțida și a oferit un show plin de emoție, în care vocea sa a fost, fără îndoială, punctul forte.

Încă de la primele piese, publicul a cântat alături de Swims, iar atmosfera a devenit formidabilă. Teddy Swims a inclus în setlist unele dintre cele mai cunoscute melodii ale sale, printre care „Hammer to the Heart”, „The Door”, „Bad Dreams”, „Devil in a Dress”, „Apple Juice” și „Some Things I'll Never Know”.

Cel mai așteptat moment al serii a fost interpretarea hitului „Lose control”, melodia care l-a adus pe Teddy Swims în topul hiturilor internaționale. Mii de oameni au cântat refrenul la unison, iar zona din fața scenei s-a transformat într-un adevărat cor și a devenit, indubitabil, unul dintre cele mai spectaculoase momente ale festivalului.

Cunoscut inițial datorită reinterpretărilor publicate pe internet, Teddy Swims și-a construit în ultimii ani o carieră solidă, devenind unul dintre cele mai apreciate nume din muzica soul și pop.

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