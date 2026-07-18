„Bonțida, are you ready?”. Twenty One Pilots a făcut spectacol total la Electric Castle, în fața a zeci de mii de fani!

Unul dintre cele mai așteptate concerte ale ediției din acest an a Electric Castle a fost cel susținut de Twenty One Pilots.

Unul dintre cele mai așteptate concerte ale ediției din acest an a Electric Castle a fost cel susținut de Twenty One Pilots. | Foto: Electric Castle

Tyler Joseph și Josh Dun au transformat Main Stage într-un spectacol impresionant, în care muzica, luminile, efectele speciale și apropierea de public au creat unul dintre cele mai memorabile momente ale festivalului.

Cu mult înainte de ora concertului, zeci de mii de oameni au ocupat fiecare loc din fața scenei principale. Mulți au așteptat ore întregi pentru a prinde un loc cât mai aproape de artiști, iar atmosfera a devenit explozivă încă din momentul în care luminile s-au stins și primii acorduri au răsunat peste Castelul Bánffy.

Publicul a cântat fiecare vers

Pe parcursul concertului, Tyler Joseph și Josh Dun au demonstrat încă o dată de ce sunt considerați unul dintre cele mai apreciate duo-uri live din lume. Fanii au cântat aproape fiecare vers al pieselor, iar hituri precum „Ride”, „Stressed Out”, „Heathens” și „Jumpsuit” au fost acompaniate de un cor format din zeci de mii de oameni.

Foc, lumini și confetti

Producția spectacolului a inclus jocuri impresionante de lumini, efecte pirotehnice, confetti și momente în care artiștii au coborât printre spectatori, transformând concertul într-o experiență interactivă.

În timpul show-ului, Tyler Joseph a fost în permanență în dialog cu publicul, în timp ce Josh Dun a impresionat prin energia din spatele tobelor, fiind aplaudat după fiecare solo.

Unul dintre momentele definitorii ale festivalului

Pentru mulți dintre participanți, concertul Twenty One Pilots a fost punctul culminant al celei de-a doua zile de Electric Castle 2026. Atmosfera creată pe Main Stage, reacția publicului și producția spectaculoasă au transformat show-ul într-unul dintre cele mai apreciate momente ale ediției din acest an.

După aproape două ore de muzică și energie, zecile de mii de fani au plecat din fața scenei convinși că au asistat la unul dintre cele mai spectaculoase concerte pe care Electric Castle le-a găzduit în ultimii ani.

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