„Gândiți-vă la natură! Așa va fi și pentru noi” Emil Boc i-a încurajat pe jucătorii lui „U” Cluj după eliminarea din Europa League

Universitatea Cluj a pierdut calificarea în turul 2 preliminar din Europa League. Scorul a fost egal după 120 de minute, 0-0, însă ucrainienii s-au impus la loviturile de departajare, scor 2-4.

Emil Boc este recunoscut drept un suporter al Universității Cluj / Foto: Emil Boc Facebook

După finala Cupei României și Supercupa, ambele pierdute în fața Universității Craiova, „studenții” au cedat și în fața lui Dinamo Kiev, tot la loviturile de departajare. În urma acestui rezultat, Universitatea Cluj va continua în turul 2 preliminar din Conference League, acolo unde va da peste Brann (Norvegia).

Chiar sub privirile primarului Clujului, Emil Boc, ardelenii au cedat din nou la loviturile de departajare. Dorin Codrea și Alex Chipciu au ratat de la punctul cu var, în timp ce ucrainienii au fost fără greșeală.

Recunoscut ca un suporter înfocat al echipei de pe Cluj Arena, edilul le-a transmis un mesaj de încurajare jucătorilor lui Cristiano Bergodi la scurt timp după finalul meciului.

„Haide "U", și la greu și la bine! După vreme rea, vine și vreme bună! Și după Potop a răsărit Soarele! Dragi băieți, suntem mândri de voi! Vă mulțumim pentru dedicarea, munca și sacrificiul vostru! Ați jucat de la egal la egal cu o mare echipa europeană! Știu că astăzi doare.

Loviturile de departajare sunt poate cea mai nedreaptă formă prin care se poate încheia un meci. După 210 minute de muncă, de sacrificiu și de luptă, totul se decide în câteva secunde și la câțiva metri de poartă. Este a cincea oară în doi ani când destinul ne este potrivnic la loviturile de la 11 metri.

Dar nu lăsați niciodată un rezultat să ne definească! Gândiți-vă la natură. După cea mai lungă iarnă vine întotdeauna primăvara. După cea mai întunecată noapte răsare soarele! Așa va fi și pentru voi.

Pentru că marile echipe nu sunt cele care nu cad niciodată. Marile echipe sunt cele care au curajul să se ridice de fiecare dată, mai unite, mai puternice și mai înțelepte.

Astăzi poate că ati pierdut un meci. Dar nu ați pierdut caracterul. Nu ați pierdut respectul suporterilor. Nu ați pierdut spiritul de echipă. Și, mai ales, nu ați pierdut viitorul.

Noi vom rămâne alături de voi. Nu doar când câștigați, ci și atunci când pierdem. Pentru că adevărații suporteri și adevărații prieteni nu se numără doar în zilele victoriei!

Suntem alături de voi și la greu, și la bine. Ridicați capul. Continuați să credeți. Continuați să luptați. Sunt convins că va veni și ziua în care aceeași loterie a penalty-urilor vă va aduce bucuria pe care o meritați de atât de mult timp! Iar atunci, victoria va avea un gust cu atât mai frumos, pentru că va fi fost câștigată după toate încercările prin care ați trecut!

Curaj! Cele mai frumoase povești nu se termină cu o înfrângere, ci cu puterea de a merge mai departe! Felicitări și mulțumiri admirabilei Galerii a Universității Cluj și celor peste 20.000 de spectatori de pe Cluj Arena care au susținut necondiționat echipa noastră! Haide "U" ! Mergem mai departe, succes în Conference League!”, a scris Emil Boc, primarul Clujului, pe pagina personală de Facebook.

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