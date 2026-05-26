Nod rutier gigantic pentru conectarea Autostrăzii Moldovei cu Autostrada Unirii: mega-turbion pe 220 de hectare și pasaje spectaculoase
Nodul rutier gigantic dintre Autostrada Moldovei A7 și Autostrada Unirii A8, una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură din nord-estul țării, va asigura conectarea a două autostrăzi importante din România și va permite o legătură directă cu Transilvania și vestul Europei.
Primul mega - turbion de autostradă din România va conecta Autostrada Moldovei A7 și Autostrada Unirii A8 și va avea 3 etaje, 8 bretele și 12 pasaje, notează Newsweek.ro
Autostrăzile A7 și A8 se vor intersecta la Pașcani prin intermediul unui nod rutier de tip turbion complex și cu dimensiuni uriașe pe o suprafață totală de peste 220 hectare.
Nodul rutier gigantic dintre Autostrada Moldovei A7 și Autostrada Unirii A8 va fi amplasat pe raza localităților Stolniceni-Prăjescu și Pașcani.
Mega - turbionul de autostradă va avea 3 etaje și va cuprinde 12 pasaje:
*3 pasaje vor fi amenajate peste strada 13 Decembrie,
*5 pasaje peste A7,
*4 pasaje peste bretelele din nodul rutier.
Proiectul reprezintă una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură rutieră construite vreodată în nord-estul României.
Sunt prevăzute nu mai puțin de opt bretele de mare viteză, cu raze impresionante între 400 și 600 de metri, toate proiectate pentru circulație la 80 km/h, ceea ce înseamnă că șoferii vor putea trece direct de pe Autostrada Moldovei pe Autostrada Unirii fără a încetini prea mult, notează sursa citată.
Lungimea totală a pasajelor este de 1,8 km, cel mai mic având circa 50 metri, iar cel mai mare aproape 250 metri. Dintre cele 12 pasaje, 4 fac parte din autostrada A8, dar vor fi construite în cadrul proiectului A7.
