Mario Camora a anunțat că nu va pleca de la CFR Cluj în ciuda problemelor financiare: „Ajut clubul, rămân și acum aici”

CFR Cluj se confruntă cu o situație delicată înaintea startului noului sezon, marcată de grave probleme de ordin financiar.

Mario Camora a vorbit despre problemele financiare ale CFR-ului din ultima perioadă / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

CFR Cluj se confruntă cu o situație delicată înaintea startului noului sezon, marcată de grave probleme de ordin financiar.

Ardelenii au de achitat o sumă uriașă către ANAF pentru a evita excluderea din cupele europene și trebuie să facă urgent rost de bani pentru a plăti primele deplasări din acest sezon, la Galați, pentru meciul cu Oțelul, și la Erevan, acolo unde CFR va întâlni Alashkert, în primul meci din cupele europene.

Deși situația de la echipă este din ce în ce mai gravă, Mario Camora (39 de ani), căpitanul echipei, a anunțat că nu se gândește să plece de la CFR Cluj. Veteranul echipei a ales să rămână în Gruia și în 2015, atunci când ardelenii au intrat în insolvență.

Fundașul a avut o discuție cu Iuliu Mureșan, președintele clubului, și cu Ciprian Deac, vicepreședintele echipei, pentru a pune la punct probleme echipei.

„Ce am vorbit cu conducerea rămâne între noi. Voi aţi ştiut după două minute, înseamnă că avem un sifon aici. Ce s-a discutat acolo, din partea mea, rămâne între mine şi preşedinte şi Ciprian Deac, care era acolo.

Orice va fi, cu siguranţă voi rămâne aici. Am făcut-o şi când eram mai tânăr. Cu siguranţă voi rămâne să ajut clubul, dacă se va întâmpla…Dacă tot vorbim de ce s-a scris, patronul a dat o declaraţie că mai are o săptămână la dispoziţie şi că rezolvă până marţi. Vom aştepta până marţi, sperăm să fie aşa, să fim încrezători că va fi aşa.

Repet, eu voi rămâne cu siguranţă aici să ajut clubul. Am făcut-o şi la 26 de ani, când puteam pleca pe mai mulţi bani, pe o sumă de 2-3 ori mai mare decât cea pentru care am rămas. Normal, şi acum, dacă Doamne fereşte se întâmplă ceva, rămân aici.

Patronul a zis că rezolvă marţi. Vom vedea săptămâna viitoare ce va fi”, a mai spus Camora, la conferința de presă premergătoare primei etape.

CFR Cluj va da piept cu Oțelul în prima etapă a Superligii. Meciul este programat sâmbătă, de la ora 18:30, la Galați.

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