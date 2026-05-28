Țigările electronice vor fi INTERZISE în spațiul public. Legea a trecut de Senat.

Senatul României a adoptat un proiect de lege prin care țigările electronice și produsele de încălzit tutun vor fi interzise în spațiul public.

Țigările electronice vor fi interzise în spațiul public | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Senatul a adoptat, miercuri, 27 mai 2026, un proiect de lege prin care se interzice utilizarea țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun, la locurile de joaca pentru copii.

S-au înregistrat 40 voturi „pentru”, 22 „contra” și 14 abțineri.

Propunerea legislativă modifică și completează în acest sens Legea nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Proiectul a avut raport negativ din partea comisiei de specialitate, dar în plen acest raport nu a întrunit voturile necesare, fiind, în schimb, adoptată propunerea legislativă în forma depusă de inițiatori.

Adio țigări electronice în spațiul public

„Se interzice fumatul, a țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii”, prevede actul normativ adoptat.

Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate.

„Principiul acestui proiect este interzicerea totală a fumatului, indiferent de tipul de dispozitiv folosit, în toate spațiile închise și acoperite de folosință colectivă. O astfel de măsură i-ar încuraja pe fumători să reducă sau să renunțe la consumul produselor de tutun, iar pe nefumători i-ar descuraja să înceapă să consume astfel de produse și i-ar proteja de efectele deosebit de grave ale fumatului pasiv”, au arătat inițiatorii proiectului, parlamentari ai POT, în expunerea de motive a proiectului.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaților este decizională, iar dacă proiectul de lege va trece și acolo, atunci urmează să meargă spre promulgare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: