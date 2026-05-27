Primăria Cluj-Napoca îi „taie elanul” lui Andrew Tate, în cazul achiziției hotelului Continental: „Autoritatea locală are drept de preempțiune”

După ce Andrew Tate a spus că vrea să cumpere hotelul Continental din Cluj-Napoca, Primăria a anunțat că autoritatea locală are drept de preempțiune, în cazul în care această clădire istorică va fi pusă la vânzare.

Legea permite Primăriei Cluj-Napoca să cumpere hotelul Continental, în cazul în care clădrea istorică va fi pusă la vânzare | Foto: Visit Cluj – Facebook

Ieri, marți, 26 mai 2026, Andrew Tate a spus că dorește să cumpere hotelul Continental din Cluj-Napoca.

În replică, Primăria municipiului Cluj-Napoca a anunțat astăzi, miercuri, 27 mai 2026, că autoritatea locală are drept de preempțiune, în cazul în care hotelul Continental va fi pus la vânzare.

Potrivit municipalității, pentru protejarea bunurilor culturale, în legile care reglementează regimul juridic al patrimoniului cultural național pe categorii de bunuri, printre alte măsuri de protecție se regăsește și inistituirea unui regim juridic restrictiv de circulație, în sensul că aceste bunuri (inclusiv hotelul Continental) nu pot fi înstrăinate fără respectarea dreptului de preempțiune al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.

Primăria Cluj-Napoca își poate folosi dreptul de preempțiune pentru a cumpăra hotelul Continental dacă va fi pus la vânzare

„Până în acest moment (27 mai 2026 - n. red.), nu a fost înregistrată la autoritatea locală nicio cerere cu privire la intenția de înstrăinare (punerea la vânzare - n. red.) a imobilului Hotelului Continental. În situația în care autoritatea locală (Primăria Cluj-Napoca - n. red.) va fi sesizată cu privire la intenția de înstrăinare, aceasta urmează să se pronunțe cu privire la exercitarea dreptului de preempțiune”, a anunțat Primăria Cluj-Napoca, miercuri, 27 mai 2026.

Dreptul de preempțiune în domeniul monumentelor istorice este instituit de Legea nr. 422/2001 (republicată) privind protejarea monumentelor istorice.

În prezent, clădirea nu a fost scoasă la licitație, întrucât nu a fost finalizată expertiza de evaluare. Procedura a fost întârziată inclusiv de schimbarea judecătorului din dosarul de faliment al societății Napocamin, care deține imobilul.

Potrivit informațiilor prezentate, expertul desemnat nu a finalizat încă raportul de evaluare, iar chiar și după finalizarea acestuia există posibilitatea contestării în instanță. În aceste condiții, licitația pentru valorificarea clădirii ar putea avea loc abia în toamna acestui an.

Istoria unei clădiri lăsate în degradare

Hotelul Continental, o clădire simbol din centrul Clujului, a fost vândut în 2004 către o firmă din Alba Iulia, însă nu a mai beneficiat de investiții ulterioare, intrând treptat într-un proces avansat de degradare.

Ulterior, în 2013, imobilul a fost cumpărat de societatea Napocamin, controlată de omul de afaceri Ioan Bene, pentru suma de cinci milioane de euro. Achiziția a fost realizată printr-un credit bancar, garantat cu ipotecă pe clădire.

În timp, firma nu și-a mai putut achita obligațiile financiare și a intrat în insolvență, iar ulterior în faliment. Creanța a fost cesionată și ulterior vândută, iar în prezent procedura de valorificare a activelor este în curs.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: