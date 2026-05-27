Ilie Bolojan vrea unirea Republicii Moldova cu România

Prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, a spus că ar vota pentru unirea României cu Republica Moldova, dacă ar fi cazul.

Prim ministrul Ilie Bolojan, întrevedere cu președinta R. Moldova, Maia Sandu, sâmbătă, 23 august 2025 | Foto: gov.ro

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că ar fi de acord cu unirea României cu Republica Moldova, în cazul în care ar depinde de votul său. Bolojan consideră că prioritatea actuală pentru Chișinău este continuarea parcursului european și deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Bolojan fost întrebat dacă este de acord cu unirea României cu Republica Moldova.

„Dacă ar depinde de votul meu, da!”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri, 27 mai 2026, la Digi FM.

Bolojan: Apropierea de UE, cel mai important lucru pentru Republica Moldova

El a precizat că, în acest moment, cel mai important lucru pentru Republica Moldova este apropierea de Uniunea Europeană.

„Cred că cel mai important lucru pentru Moldova este să-i fie deschise negocierile pentru intrarea în Uniunea Europeană. E foarte important acest lucru pentru frații noștri, pentru că, dacă nu se leagă mai puternic economic de o zonă care poate să-i tracteze economic, dacă nu beneficiază de transfer de tehnologie și de bunăstare, într-o zonă din asta, la limita de lumi, nu este foarte ușor să rezișt”, a afirmat Bolojan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: