Fostul ministru al Culturii Bogdan Gheorghiu, manager interimar la Opera Naţională Română din Cluj-Napoca

Bogdan Gheorghiu, fost ministru al Culturii, va asigura, începând de miercuri, conducerea interimară a Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca.

Bogdan Gheorghiu, fost ministru al Culturii, manager interimar la Opera Naţională Română din Cluj

Bogdan Gheorghiu, fost ministru al culturii al României în perioada 2019–2021, asigură, începând cu data de 27 mai 2026, conducerea interimară a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, pentru o perioadă de 120 de zile calendaristice, potrivit unei informări publicate de Ministerul Culturii.

Schimbarea vine după demisia ministrului UDMR, András Demeter.

Bogdan Gheorghiu este absolvent al Facultății de Arte din cadrul Universității Ecologice din București, specializarea Actorie, precum și al Universității de Arte „George Enescu” din Iași, Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie Muzicală și Teatru.

Între aprilie 2025 – mai 2026, Bogdan Gheorghiu a ocupat funcția de director general interimar al Bibliotecii Naționale a României.

Portofoliul culturii: gestionarea proiectelor de patrimoniu și infrastructură culturală

În calitate de ministru al culturii, a coordonat gestionarea sectorului cultural și creativ în contextul pandemiei de COVID-19 și a susținut unele dintre cele mai importante proiecte de patrimoniu și infrastructură culturală din România.

Printre principalele proiecte gestionate în timpul mandatului său se numără reluarea procedurii de înscriere a Roșiei Montane în Patrimoniul Mondial UNESCO, finalizată prin includerea sitului pe lista UNESCO în anul 2021, precum și promovarea patrimoniului cultural imaterial românesc prin dosarele UNESCO dedicate „Artei cămășii cu altiță” și „Tradițiilor de creștere a cailor lipițani”.

„În aceeași perioadă au fost dezvoltate proiecte culturale și muzeale importante, precum deschiderea Muzeului Național „Constantin Brâncuși”, inaugurarea Muzeului Național Brătianu de la Vila Florica și aprobarea înființării Muzeului Ororilor Comunismului în România.

De asemenea, a coordonat negocierea acordului de finanțare cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 216 milioane de euro, destinat restaurării unor monumente istorice și modernizării infrastructurii culturale din România, inclusiv pentru obiective culturale majore din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și Ștefănești”, potrivit Ministerului Culturii.

Cu experiență în management cultural, administrație publică și mass media, Bogdan Gheorghiu a activat ca realizator și manager în presa audiovizuală regională și a fondat, în anul 1999, Teatrul Dramatic „Bucovina”.

Decizia vine în contextul în care fostul manager al Operei din Cluj, Florin Estefan, nu a reușit să promoveze evaluarea anuală.

