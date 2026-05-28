Autostrada Transilvania: Circulația rutieră pe segmentul Suplacu de Barcău - Chiribiș, șanse maxime de deschidere până la finalul lui 2026

Până la finalul lui 2026, șoferii ar putea circula pe 200 km din cei 270 km ai Autostrăzii Transilvania (A3). De altfel, sunt șanse bune privind finalizarea lucrărilor la secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș în acest an.

Circulația rutieră pe segmentul Suplacu de Barcău Chiribiș (A3), șanse maxime de deschidere până la finalul lui 2026|Foto: Compania Națională de administrare a Infrastructurii rutiere - Facebook

Stadiul fizic al secţiunii Suplacu de Barcău - Chiribiş, parte a Autostrăzii Transilvania, se apropie de 80% şi sunt şanse ca circulaţia să se deschidă până la finalul anului.

„Stadiul fizic al întregii secţiuni se apropie de 80%. Pe cei 26,35 km ai acestei secţiuni, antreprenorul român (Construcţii Erbaşu) este mobilizat cu 610 muncitori şi 268 de utilaje.

Stadiul avansat al lucrărilor la structurile critice din acest şantier maximizează şansele de deschidere a circulaţiei pe această secţiune până la finalul anului” a anunțat directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, într-un mesaj publicat miercuri pe pagina de Facebook.

Autostrada Transilvania: Circulația rutieră pe segmentul Suplacu de Barcău - Chiribiș, șanse maxime de deschidere până la finalul lui 2026

De asemenea, la podul peste lacul de acumulare Suplacu de Barcău (km 6+655), stadiul fizic a ajuns la 97%.

La viaductul peste Valea Saldabagiului (km 14+386), în lungime de 320 m, stadiul fizic este de 85%.

„Viaductele de la km 16+255 şi km 17+835, cu lungimi de 120 m şi respectiv 200 m: s-au finalizat plăcile de suprabetonare. Urmează să se aştearnă primul strat de asfalt şi să se monteze parapetul direcţional.

Stadiile fizice sunt de 90%, respectiv 92%. În plus, antreprenorul a aşternut pe circa 16,2 km primele două straturi de asfalt şi lucrează la aşternerea stratului de uzură”, a adăugat directorul CNAIR.

A3: 200 km din 270, în circulație până la finalul anului

Contractul are o valoare de 884 milioane lei (fără TVA), iar finanţarea este asigurată prin Programul Transport (PT).

„Obiectivul nostru este ca anul acesta să deschidem circulaţia pe încă aproximativ 72 de km din A3, care se vor adăuga celor 132 km din Autostrada Transilvania (A3) pe care se circulă deja.

Astfel, la finalul acestui an se va putea circula pe 204 km, din totalul celor aproximativ 269 km dintre Târgu Mureş şi Borş”, a transmis şeful companiei de drumuri.

În aprilie 2026, CNAIR anunța că 11 firme au depus oferte pentru supervizarea lucrărilor la tronsonul Autostrăzii Transilvania care include și tunelul Meseș. Este un alt segment important – secțiunea Poarta Sălajului – Nușfalău – cu o lungime totală de peste 40 km.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: