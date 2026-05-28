Ameninţarea personalului medical ar putea fi pedepsită cu închisoare sau amendă

Amenințarea sau lovirea personalului medical ar putea fi sancționate cu amendă sau închisoare, în funcție de gravitatea faptei.

O propunere legislativă care prevede înăsprirea sancţiunilor pentru agresiunile împotriva personalului medical sau auxiliar a fost dezbătută miercuri în Senat.

Astfel, violențele față de medici și personalul auxiliar ar putea fi pedepsite cu până la 25 de ani de închisoare.

Conform proiectului, ameninţarea personalului medical ar urma să fie pedepsită cu închisoarea de la şase luni la 2 ani sau cu amendă, iar în cazul violenţelelor - în funcţie de gravitatea lor - cu 1 până la 25 de ani de închisoare.

Comportamentul agresiv față de medici, sancționat drastic

Săptămâna trecută, Comisia juridică a Senatului a avizat favorabil propunerea legislativă care modifică art. 652 din Legea 95/2006, astfel încât amenințarea sau lovirea personalului medical, auxiliar ori nemedical aflat în exercițiul funcțiunii să fie sancționată cu amendă sau închisoare, în funcție de gravitatea faptei.

„Amenințarea săvârșită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă contra personalului medical, auxiliar, sanitar, respectiv personalului nemedical care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală, indiferent de forma de exercitare a profesiei, aflat în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii se pedepsește cu închisoare de la șase luni la doi ani sau cu amendă.

Lovirea sau alte violențe săvârșite împotriva acestora (...) se pedepsește cu închisoarea de la un 1 la 5 ani. Vătămarea corporală săvârșită împotriva persoanelor se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Loviturile sau vătămările cauzatoare de moarte săvârșite împotriva personalului medical/nemedical se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani. Omorul săvârșit împotriva acestor persoane se pedepsește cu închisoare de la 15 la 25 de ani, și cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele comise dacă privesc un membru de familie al personalului medical/nemedical”, se arată în propunerea legislativă amendată de Comisia juridică, citată de Agerpres.ro

Nevoie reală de protecție juridică

În expunerea de motive, inițiatorii subliniază că proiectul „răspunde unei nevoi reale de protecție juridică pentru personalul medico-sanitar, contribuind la siguranța actului medical și la consolidarea statutului celor care activează in domeniul sănătății”.

„Prin includerea explicită în art. 652 alin. (1) a personalului medical și auxiliar, legea va clarifica fără echivoc faptul că agresiunile comise împotriva acestora se sancționează mai sever, la fel ca în cazul polițiștilor, militarilor sau personalului silvic. Claritatea normei va permite organelor judiciare să aplice unitar legea, eliminând practica neomogenă determinata de interpretările divergente ale calității victimei”, se mai arată în expunerea de motive.

După dezbatere, propunerea legislativă de modificare a Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, inițiată de un grup de parlamentari din întreg spectrul politic, va fi supusă votului săptămâna viitoare iar ulterior va fi înaintată Camerei Deputaţilor, care este for decizional în acest caz.

