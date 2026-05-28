SUA au lansat noi atacuri „defensive” în Iran

Statele Unite anunță că au efectuat noi atacuri „defensive” în sudul Iranului.

Statele Unite anunță că au efectuat noi atacuri „defensive" în sudul Iranului

Armata Statelor Unite a doborât patru drone iraniene și a efectuat lovituri asupra unei baze la sol în sudul țării, a anunțat miercuri seară un oficial american.

Este a doua operațiune americană de acest tip din cursul săptămânii, transmite AFP, citată de Agerpres.ro

„Aceste acțiuni au fost măsurate, strict defensive și desfășurate cu intenția de a menține armistițiul”, a afirmat un oficial american sub protecția anonimatului.

Patru drone de atac care reprezentau o „amenințare în zona Strâmtorii Ormuz” au fost doborâte, a afirmat el.

Armata americană a lovit, de asemenea, „o stație de control la sol din Bandar Abbas care amenința să lanseze a cincea dronă”, potrivit sursei.

Presa iraniană raportase anterior că trei explozii puternice au fost auzite în apropiere de Bandar Abbas joi, în jurul orelor 1:30 (miercuri, 22:00 GMT).

