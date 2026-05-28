SUA au lansat noi atacuri „defensive” în Iran
Statele Unite anunță că au efectuat noi atacuri „defensive" în sudul Iranului.
Armata Statelor Unite a doborât patru drone iraniene și a efectuat lovituri asupra unei baze la sol în sudul țării, a anunțat miercuri seară un oficial american.
Este a doua operațiune americană de acest tip din cursul săptămânii, transmite AFP, citată de Agerpres.ro
„Aceste acțiuni au fost măsurate, strict defensive și desfășurate cu intenția de a menține armistițiul”, a afirmat un oficial american sub protecția anonimatului.
Patru drone de atac care reprezentau o „amenințare în zona Strâmtorii Ormuz” au fost doborâte, a afirmat el.
Armata americană a lovit, de asemenea, „o stație de control la sol din Bandar Abbas care amenința să lanseze a cincea dronă”, potrivit sursei.
Presa iraniană raportase anterior că trei explozii puternice au fost auzite în apropiere de Bandar Abbas joi, în jurul orelor 1:30 (miercuri, 22:00 GMT).
