Premieră la Cluj-Napoca. O expoziție de artă contemporană este organizată într-un șantier aflat în plină dezvoltare

Cluj-Napoca devine gazda unei premiere în zona culturală și a reconversiei urbane. Proiectul RIVUS, dezvoltat de companiile IULIUS și Atterbury Europe pe fosta platformă industrială Carbochim, găzduiește expoziția „Under Construction”.

Premieră la Cluj-Napoca. O expoziție de artă contemporană este organizată într-un șantier aflat în plină dezvoltare / Foto: RIVUS Cluj-Napoca

Expoziția, care de altfel este și primul eveniment RIVUS deschis publicului, este organizată în parteneriat cu Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca (UAD). Evenimentul se desfășoară în perioada 28 mai – 26 iunie 2026 și transformă temporar Hala cu Arcade, una dintre cele mai cunoscute clădiri ale fostei fabrici Carbochim, într-un spațiu dedicat artei contemporane. Lucrările expuse sunt realizate de artiști și studenți ai UAD și includ pictură, fotografie, sculptură, instalații și intervenții vizuale inspirate din atmosfera industrială și din procesul de transformare în timp al spațiului.

Evenimentul are loc într-un context cu totul inedit, și anume, hala se află în plin șantier și urmează să fie integrată în viitorul proiect mixed-use RIVUS, unde va funcționa ca centru dedicat artelor performative și activităților culturale. Organizatorii spun că este pentru prima dată în România când un proiect mixed-use integrează încă din faza de dezvoltare un centru cultural dedicat comunității artistice locale. Hala cu Arcade urmează să fie reactivată în cadrul proiectului RIVUS și transformată într-un spațiu destinat artelor performative, unde vor avea loc concerte, spectacole, expoziții, ateliere și festivaluri.

Expoziția este organizată în parteneriat cu Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca (UAD). / Foto: RIVUS

„Componenta culturală reprezintă un pilon important al acestui demers, iar entuziasmul și deschiderea comunității artistice din Cluj ne confirmă că există o nevoie reală pentru astfel de spații și inițiative. Ne propunem să devenim un spațiu viu al orașului, construit în jurul naturii, culturii și experiențelor dedicate comunității și familiilor. Prin parteneriatele pe care le dezvoltăm, ne dorim să transformăm acest loc într-un reper deschis culturii, artiștilor și publicului deopotrivă. Tocmai de aceea am primit cu bucurie propunerea de a găzdui, în premieră națională, o expoziție de artă într-un șantier aflat în plin proces de transformare.”, a declarat managerul proiectului RIVUS, Sorin Guttman.

La rândul său, rectorul Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Liviu-Florian Ștefan, spune că expoziția propune un dialog între artă, arhitectură și reconversie urbană.

„Under Construction propune o intervenție artistică într-un spațiu aflat într-un moment de transformare radicală, între memoria industrială a fostei platforme Carbochim și viitorul proces de reconversie urbană. Expoziția reunește arta, arhitectura, mediul academic și dezvoltarea urbană într-un proiect care afirmă rolul culturii ca forță activă de transformare. Nu credem că arta trebuie să se adapteze transformărilor urbane, ci că transformările ar trebui să se producă prin artă și împreună cu aceasta, pentru a construi un spațiu urban mai viu, mai deschis și o viață comună mai bună”, a declarat rectorul UAD Cluj-Napoca.

Expoziția poate fi vizitată gratuit în Hala cu Arcade / Foto: RIVUS

Cum se poate vedea expoziția?

Expoziția poate fi vizitată gratuit în Hala cu Arcade, de pe strada Porțelanului C33, exclusiv pe bază de programare prealabilă. Accesul se face în grupuri organizate și însoțite de personal autorizat, având în vedere că spațiul se află într-un șantier activ. Programul de vizitare este stabilit în zilele de miercuri, joi și vineri, între orele 17:00 și 19:00.

Un proiect de regenerare urbană de 400 de milioane de euro

Proiectul RIVUS, dezvoltat pe fosta platformă industrială Carbochim, este prezentat de investitori drept cel mai amplu proiect de regenerare urbană aflat în construcție în România. Ansamblul va include reconversia a două clădiri de patrimoniu industrial, Hala cu Arcade și clădirea administrativă cu fațada din cărămidă roșie, care vor fi integrate în circuitul cultural și public al orașului. Potrivit dezvoltatorilor, proiectul va avea cea mai mare suprafață închiriabilă de retail din țară, de aproximativ 142.000 de metri pătrați, deja pre-închiriată în proporție de peste 70%. RIVUS va reuni peste 400 de magazine și concepte de entertainment, printre care Cineplexx cu tehnologie IMAX și cinema în aer liber, JUMBO, Hype by Kiddo, o librărie-concept Cărturești și un hypermarket Auchan.

Planul include și amenajarea unui parc de aproximativ 52.000 de metri pătrați, cu sute de arbori maturi și peste 100.000 de plante decorative, precum și accesibilizarea malului Someșului prin noi conexiuni verzi către Parcul Feroviarilor și Parcul Armătura. În zona de infrastructură, dezvoltatorii anunță construirea unui pod rutier cu patru benzi, două pasarele pietonale și modernizarea străzilor perimetrale.Investiția este susținută printr-un credit sindicalizat verde în valoare de 400 de milioane de euro, considerat cel mai mare acordat până acum unei dezvoltări imobiliare din România și condiționat de respectarea standardelor LEED Platinum și EDGE Advanced.

