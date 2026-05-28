Temperaturi în scădere și vreme instabilă: județul Cluj, sub Cod galben de vânt puternic

Vremea devine instabilă, iar temperaturile sunt în scădere. Județul Cluj este vizat de o atenționare Cod galben de vânt puternic.

Joi, 28 mai, vremea se va răci semnificativ în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în centrul și sud-estul teritoriului.

Se vor semnala averse pe arii restrânse în Carpații Meridionali, iar mai ales după orele amiezii în Carpații Orientali, Oltenia, Muntenia și izolat în Dobrogea și posibil în Transilvania. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, dar cu viteze mai mari, de 50…70 km/h în Moldova și cea mai mare parte a Transilvaniei.

Temperaturile maxime se vor situa între 18 - 30 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 - 15 grade Celsius.

În Cluj, în intervalul 8:00 – 21:00, este valabilă o atenționare meteo Cod galben de vânt puternic, iar rafalele vor atinge viteze de 50 – 70 km/h.

Sursa: ANM

Se vor semnala intensificări ale vântului în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, jumătatea de vest a Olteniei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50...70 km/h. În Carpații Meridionali și Occidentali local vor fi rafale de 70....90 km/h.

În rest, cerul va fi preponderent senin, cu șanse minime de precipitații, însă maxima termică a zilei nu va depăși 23 de grade Celsius, în timp ce minima termică va indica 8 grade Celsius.

Temperaturile vor continua să scadă la începutul weekendului, astfel că valorile termice maxime nu vor depăși vineri 21 de grade Celsius.

