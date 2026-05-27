Proiectele culturale ale Clujului în 2026, buget de peste 18 milioane de lei: Lista proiectelor propuse spre finanțare

Proiectele culturale ale Clujului beneficiază în acest an de un buget de 18,2 milioane de lei, finanțare nerambursabilă. Cum sunt alocate fondurile?

Proiectele culturale, sociale și sportive din Cluj beneficiază de un buget generos în 2026.

Proiectele culturale beneficiază de un buget de 18,2 milioane de lei, dintr-un buget total 10 milioane de euro, finanțare nerambursabilă.

Administrația locală a publicat propunerile Comisiei de analiză și selecție a proiectelor, pentru cofinanțarea proiectelor depuse în baza Legii 350/2005 și a regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Spre exemplu, propunerea de finanțare pentru ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) este de 2.050.000 lei.

*Asociația Centrul Cultural Clujean ar putea beneficia de o alocare de 1,4 milioane de lei pentru proiectul „Concentric 2026”.

*Pentru orgranizarea Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, ediția a 17-a, alocarea propusă este de – 900.000 de lei.

*Pentru Festivalul Internațional Opera Aperta 2026, propunerea de finanțare este de 820.000 de lei.

*The Power of Sport – Sports Festival – 450.000 de lei.

*Concursul Internațional Jazz in the Park 2026 – 420.000 de lei.

*Festivalul Dumitru Fărcaș – 390.000 de lei.

*Festivalul Stradal WonderPuck - ediția a 10-a – 350.000 de lei

*Festivalul Internațional de Carte Transilvania, Ediția a 12-a – 320.000 de lei

*Com'ON Cluj-Napoca – ediția 2026 – 300.000 de lei.

Lista completă a propunerilor de finanțare pentru proiectele culturale și sociale ale Clujului în 2026 poate fi consultată pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca.

Proiecte sociale: alocări de 900.000 de lei

De asemenea, proiectele sociale beneficiază în 2026 de o alocare de 900.000 de lei.

Proiecte Sportive: 30,8 milioane de lei

Lista completă a propunerilor de finanțare pentru proiectele sportive ale Clujului în 2026 poate fi consultată pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru proiectele culturale, sociale și sportive pentru finanțare nerabrusabilă a fost 15 mai 2026.

În 2026, bugetul alocat este de 18.200.000 lei pentru proiectele culturale și 900.000 lei pentru proiectele cu caracter social. Proiectele sportive beneficiază de un buget de de 30.800.000 lei.

Anul trecut, 43,9 milioane lei (8,8 milioane de euro) au fost alocați de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni culturale, sociale, de tineret (145 de proiecte), respectiv pentru proiectele structurilor sportive precum federații și asociații (30 de structuri sportive).

