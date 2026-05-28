Debit de apă mai bun în Huedin și comunele din zonă. Alin Tișe: „Rezolvăm problema”.

Consiliu Județean (CJ) Cluj a anunțat o investiție care va asigura un debit de apă de peste 3,5 ori mai mare în orașul Huedin și localităților din zonă.

Va crește debitul de apă în Huedin și comunele din zonă, în urma unor lucrări

Compania de Apă Someș, operator regional de apă aflat sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, va demara în perioada următoare lucrările de extindere și reabilitare a sursei de apă Bologa, obiectiv de infrastructură ce asigură debitul de apă corespunzător alimentării orașului Huedin și a comunelor din zonă, inclusiv a celor din zona de munte.

Debit de apă mai mare în Huedin și comunele din zonă

„Această investiție pe care o realizăm împreună cu Compania de Apă Someș va ajuta atât localitățile din zona Huedinului, care dețin deja sisteme de alimentare cu apă, cât și cele care au în derulare sau sunt vizate de astfel de proiecte, cum sunt cele din zona de munte. Pentru că au fost unele îngrijorări conform cărora proiectul Apă în Apuseni ar afecta alimentarea cu apă a Huedinului, doresc să precizez că investiția pe care o realizăm la sursa de apă Bologa va rezolva această situație, întrucât debitul de apă va înregistra o creștere de peste 3,5 ori”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Potrivit CJ Cluj, în urma derulării investiției de extindere și reabilitare a sursei subterane Bologa, se urmărește suplimentarea considerabilă a debitului de apă, respectiv de la 25L apă/secundă, cât e în prezent, la nu mai puțin de 90L/sec. Pentru a ajunge la acest debit, vor fi realizate o serie de lucrări, ca:

amplasarea de noi tuburi de dren și înlocuirea celor vechi pe o lungime totală de peste 1,5 km

execuția a șase foraje suplimentare

înlocuirea echipamentului de pompare existent cu unul nou etc

„În acest fel, investiția de la Bologa va asigura condițiile optime și continuitatea serviciului de alimentare cu apă atât a zonei de munte, cât și a orașului Huedin și a localităților aparținătoare. În ceea ce privește proiectul «Apă în Apuseni», care va asigura alimentarea cu apă a aproximativ 9.500 de locuitori din comunele Călățele, Mănăstireni, Râșca și Beliș, acesta se află într-un stadiu avansat de execuție, progresul lucrărilor fiind estimat la aproximativ 70%”, se mai arată în comunicatul Consiliului Județean Cluj.

