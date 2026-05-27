Primăria Cluj-Napoca a publicat lista proiectelor sportive propuse pentru finanțare în 2026

Primăria Municipiului Cluj-Napoca a publicat lista propunerilor formulate de comisia de analiză și selecție pentru proiectele sportive depuse spre finanțare din bugetul local în anul 2026. Proiectele vizează atât sportul de performanță, cât și evenimente dedicate sportului de masă și comunității locale.

Municipalitatea a anunțat că evaluarea proiectelor depuse se realizează în baza regulamentului privind finanțările nerambursabile acordate structurilor sportive.

Proiectele sportive depuse pentru finanțare au intrat în etapa de selecție

Potrivit informațiilor publicate de Primăria Cluj-Napoca, finanțările sunt destinate programelor de promovare a sportului de performanță și activităților din categoria „Sportul pentru toți”.

Procesul de selecție este realizat de o comisie specializată, iar rezultatele finale urmează să fie aprobate ulterior de Consiliul Local Cluj-Napoca.

Primăria Cluj-Napoca a alocat peste 30 de milioane de lei pentru sport în 2026

Conform datelor publicate de administrația locală, bugetul alocat pentru finanțarea activităților sportive în anul 2026 este de 30,8 milioane de lei. Finanțarea acordată de municipalitate poate acoperi până la 90% din valoarea totală a proiectelor eligibile.

Reprezentanții primăriei susțin că selecția proiectelor va avea la bază criterii precum impactul în comunitate, calitatea propunerilor și capacitatea de implementare a proiectelor sportive.

Lista completă a propunerilor comisiei de analiză și selecție poate fi consultată pe site-ul oficial al Primăriei Cluj-Napoca.

