Stadiul lucrărilor la creșa de la HUB-ul educațional din Borhanci, la 80%. Emil Boc: „Nu ne jucăm cu termenele. Sunt în joc bani din PNRR”.

Stadiul lucrărilor a ajuns la 80% la creșa de la HUB-ul educațional din Borhanci, municipiul Cluj-Napoca, iar constructorul trebuie să mențină un ritm susținut deoarece ne apropiem de un termen limită.

Lucrările avansează la creșa de la HUB-ul educațional din Borhanci | Foto: Captură de ecran Facebook, Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a vizitat, astăzi, miercuri, 27 mai 2026, șantierul HUB-ului din Borhanci.

Emil Boc: „Am atras atenția celor care lucrează la creșă să se mobilizeze, altfel se pierd bani din PNRR”

Edilul a trecut pe la creșa care se construiește acolo.

„Creșa care se construiește aici (în Borhanci) este din bani europeni, din PNRR. Stadiul lucrărilor este de aproximativ 80% și am atras atenția constructorilor, instalatorilor și tuturor celor care lucrează, să se mobilizeze pentru că se pierd bani europeni dacă această lucrare nu este finalizată la 31 iulie 2026, astfel încât să putem utiliza bani europeni pentru realizarea acestei creșe”, a spus Emil Boc, miercuri, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Creșă cu peste 100 de locuri în Borhanci

Primarul municipiului Cluj-Napoca a spus că vor fi peste 100 de locuri pentru copii la creșa din Borhanci.

„Creșa va întregi ansamblul educațional din Borhanci: grădiniță, creșă, școală gimnazială, liceu, sală de sport și, evident, bazinul olimpic („David Popovici” - n. red), ca infrastructură sportivă. Le atragem atenția că nu ne jucăm cu termenele, iar proiectele europene au prioritate absolută în Cluj și România”, a conchis Emil Boc.

Axial Construct Invest este constructorul creșei, grădiniței, școlii gimnaziale și a liceului din Borhanci.

Componenta educațională a HUB-ului include creșă, grădiniță, școală gimnazială, liceu și sală de sport, aflate în diferite etape de realizare.

Conform informațiilor prezentate, liceul și sala de sport sunt aproape finalizate, cu un grad de execuție de aproximativ 98%, în timp ce școala gimnazială a ajuns la circa 80%. Creșa este realizată în proporție de aproximativ 80%, iar grădinița se află la un stadiu incipient, de aproximativ 10%. Creșa care va include 11 grupe de copii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: