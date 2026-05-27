S-a stabilit data și locul unde se va juca Supercupa dintre Craiova și „U” Cluj!

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a stabilit data și locul unde va avea loc Supercupa României.

Craiova și „U" Cluj se vor întâlni și în Supercupă

În acest an, al treilea trofeu intern nu se va disputa după tiparul clasic – câștigătoarea titlului contra echipei care a triumfat în Cupă.

Întrucât Craiova a cucerit ambele trofee interne, Supercupa va avea loc între olteni și echipa clasată pe locul 2 la finalul sezonului, Universitatea Cluj.

Federația a decis ca acest meci să aibă loc pe 12 iulie, pe stadionul „Ion Oblemenco”, din Craiova.

„Comitetul Executiv al FRF, întrunit azi, 26 mai, a decis ca meciul de deschidere al viitorului sezon să aibă loc pe 12 iulie.

Partida care le va pune față în față pe Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se va disputa, conform regulamentului, pe terenul echipei campioane, adică pe stadionul din Craiova”, precizează sursa citată.

Ora de start a partidei va fi stabilită ulterior, împreună cu deținătorii de drepturi.

