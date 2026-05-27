Creșterea salariilor demnitarilor ar putea fi eșalonată în urma scandalului generat de noua lege a salarizării. Bolojan: „Țara are multe probleme: asta era prima voastră urgență?”

În contextul scandalului generat de creșterea salariilor demnitarilor, conform proiectului propus pentru legea salarizării unitare, Ilie Bolojan a cerut eșalonarea acestor majorări în negocierile cu Comisia Europeană.

Noua lege a salarizării vine cu majorări ale indemnizației demnitarilor și parlamentarilor în timp ce alte familii ocupaționale vor avea parte de creșteri modeste ale veniturilor.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că l-a mandatat pe ministrul Dragoș Pîslaru să negocieze cu reprezentanții Comisiei Europene un acord referitor la proiectul noii legi a salarizării prin care salariile demnitarilor să fie crescute eșalonat.

Declarațiile au fost făcute miercuri, la Digi FM, după ce Bolojan a fost întrebat de ce proiectul noii legi a salarizării prevede majorări mai mari pentru demnitari și pentru anumite categorii profesionale aflate la vârful sistemului, în timp ce la bază creșterile sunt mai mici sau inexistente.

„Piramida funcțiilor publice îi include și pe demnitari, că ne place, că nu ne place, atâția cât sunt, poate prea mulți, eu am spus că reducerea numărului de parlamentari nu ar afecta democrația din România, dar sigur ar reduce cheltuielile.

Deci, salarizarea unor demnitari pe o anumită scară este inevitabilă, ori suntem în situația în care eu nu le iau apărarea, să ne înțelegem bine, eu nu fac politică uitându-mă la salariu, neapărat. (...) Și, revenind, l-am mandatat astăzi pe domnul ministru Pîslaru ca în negocierile pe care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, pentru că această ierarhie de salarii nu putea fi evitată, subliniez, să caute să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari. Pentru că ceea ce accept, din ce spuneți dumneavoastră și spun cetățenii, bun, țara are multe probleme, chiar prima voastră urgență era să corectați faptul că demnitarilor nu le-au crescut salariile de 5 ani de zile? Ceea ce este real, ca să ne înțelegem”, a declarat Ilie Bolojan, citat de Agerpres.ro

El a explicat ce mandat a primit ministrul interimar al Muncii.

„Domnul Pîslaru are mandat, pentru că el a propus acest proiect, Ministerul Muncii, ca în negocierile care se poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, până săptămâna viitoare, să solicite un acord pe o creștere eșalonată a salariilor la demnitari, în așa fel încât când ultimul bugetar ajunge la nivelul la care trebuie să ajungă, conform ierarhiei, să ajungă și demnitarii, pentru că nu ei sunt principala noastră preocupare. Dar vedeți că, de la o problemă de fond, s-a identificat problema care sună cel mai prost ca să i se pună o etichetă”, a explicat Bolojan.

El a subliniat că principala problemă este legată de limita bugetară disponibilă pentru salariile din sectorul public.

„Pe baza discuției cu Comisia Europeană, cu Ministerul de Finanțe, s-a căzut de acord, și de-aia am fost de acord să susținem un acord politic, ca să avem o creștere anul viitor a anvelopei de aproximativ 8 miliarde, care ne menține în această traiectorie. Deci noi nu putem depăși anul viitor mai mult de 1,5% din PIB. (...) Această problemă a fost o negociere care a fost purtată și a fost convenită de toate partidele. Eu nu voi fugi de aceste răspunderi niciodată. Problema de fond este: nu putem crește salariile peste o anumită anvelopă. Trebuie să vedem cum facem să eliminăm anumite inechități care s-au acumulat în acești ani și la final cum facem ca ceea ce votăm să fie acceptat de Comisia Europeană ca să ne luăm cei 770 milioane de euro”, a afirmat Bolojan.

Cum cresc salariile demnitarilor?

Noua lege a salarizării prevede 12 grade de salarii cu coeficienţi de salarizare de la 1 la 8. Valoarea de referinţă va fi de 4.100 de lei, potrivit proiectului publicat în dezbatere publică.

Coeficientul maxim de 8 este pentru președintele României, în timp ce coeficientul minim de 1 vizează debutanții, potrivit documentului pus în consultare publică.

Spre exemplu, premierul României va beneficia de o indemnizație de - 30.750 de lei brut, adică 16.789 de lei, față de 13.764 de lei în prezent.

De asemenea, miniștrii vor avea indemnizații de - 26.650 de lei brut, adică un salariu net de 15.014 lei, de la 12.776 de lei în prezent.

În plus, pentru parlamentari, indemnizația ajunge la 24.600 de lei brut, adică 14.391 de lei net lunar, față de 10.951 de lei, ceea ce înseamnă aproape 3.000 de lei în plus pentru fiecare dintre cei 465 de parlamentari.

Totodată, Președintele Camerei Deputaților/Senatului va avea o indemnizație de - 17.988 de lei net, în creștere de la 13.993 de lei.

