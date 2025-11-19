Deputatul Remus Lăpușan (PSD de Cluj): „Piața de capital trebuie să devină motorul tranziției spre o economie verde și digitală”

Deputatul Remus Lăpușan subliniază importanța strategică a pieței de capital în contextul transformărilor economice și tehnologice ale României, insistând asupra nevoii de a consolida această piață ca instrument de finanțare pentru dezvoltarea durabilă și inovare.

Remus Lăpușan, deputat PSD de Cluj: „Piața de capital trebuie să devină motorul tranziției spre o economie verde și digitală”| Foto: Remus Lăpușan

„România nu își poate baza dezvoltarea exclusiv pe bugetul de stat. Dacă vrem să accelerăm tranziția către o economie verde și digitală, avem nevoie de o piață de capital matură, conectată la economia reală și capabilă să atragă investiții private în proiecte strategice", a declarat deputatul Remus Lăpușan.

Deputatul Remus Lăpușan (PSD de Cluj): „Piața de capital trebuie să devină motorul tranziției spre o economie verde și digitală”

Acesta a reamintit că Bursa de Valori București este deja a treia ca mărime din regiune, după Polonia și Austria, însă multe companii românești nu folosesc încă oportunitățile pe care le oferă listarea.

„Piața de capital nu este doar despre tranzacții. Este despre încredere, transparență și oportunitatea ca economiile românilor să sprijine economia națională", a punctat parlamentarul.

În contextul provocărilor globale și al mobilizării europene de peste 1.000 de miliarde de euro până în 2030 pentru tranziția verde, Remus Lăpușan consideră esențial ca România să își consolideze infrastructura financiară.

Apel către autorități, mediul de afaceri și societatea civilă

„Pentru a atrage fonduri europene și private, este nevoie de legislație modernă, de instrumente financiare adaptate și de o piață de capital care să sprijine companiile ce vor să se dezvolte sustenabil", a precizat deputatul.

În încheiere, Remus Lăpușan face un apel direct către autorități, mediul de afaceri și societatea civilă:

„Piața de capital trebuie privită ca un pilon strategic al dezvoltării naționale, la fel de important ca autostrăzile, rețelele energetice sau infrastructura digitală. Dacă există viziune, colaborare și acțiune concretă, putem transforma această piață într-un instrument de creștere, stabilitate și modernizare pentru România. Este momentul să construim viitorul, nu doar să-l așteptăm”, a adăugat deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: