Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj): „Stop blocajelor financiare din PNRR! Nu putem construi o țară solidă cu firme românești lăsate fără sprijin”.

Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD Cluj) cere măsuri urgente pentru deblocarea plăților și protejarea companiilor românești din domeniul construcțiilor.| Foto: Remus Lăpușan

Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD Cluj) atrage atenția asupra unei probleme majore care afectează implementarea proiectelor din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR): blocajele financiare care pun presiune uriașă pe antreprenorii din construcții și riscă să compromită obiectivele asumate de România în fața Uniunii Europene.

„Tot mai multe firme de construcții se confruntă cu întârzieri nejustificate la plata lucrărilor deja executate și verificate. Vorbim despre luni de așteptare pentru facturi aprobate, în condițiile în care antreprenorii trebuie să continue lucrările, să plătească salarii, furnizori și impozite. Este o situație critică, ce amenință direct capacitatea României de a-și duce la bun sfârșit investițiile prin PNRR”, a declarat deputatul, Remus Lăpușan.

Potrivit acestuia, ritmul lent al validării și efectuării plăților a dus la acumularea de datorii, la creșterea insolvențelor și la scăderea cu 24% a activității din sectorul construcțiilor, conform datelor Eurostat din august 2025.

„Aceste blocaje nu sunt simple întârzieri administrative, ele afectează economia reală. Firmele românești care lucrează corect, pe șantiere, sunt împinse spre faliment, în timp ce proiectele publice stagnează”, a subliniat Lăpușan.

Analiză națională pentru stadiul proiectelor din PNRR

Deputatul Remus Lăpușan consideră că Ministerul Dezvoltării trebuie să intervină urgent pentru accelerarea procesului de verificare, validare și plată a lucrărilor executate.

Totodată, parlamentarul social-democrat solicită o analiză națională clară asupra stadiului de execuție și de finanțare al proiectelor din PNRR.

„România nu își poate permite să piardă fonduri europene și locuri de muncă din cauza birocrației. Este nevoie de responsabilitate, transparență și o colaborare reală între autorități și mediul privat”, a adăugat Remus Lăpușan.

„PNRR trebuie să rămână un instrument de progres, nu o sursă de blocaj. Fiecare zi de întârziere înseamnă pierderi economice și șantiere oprite. Instituțiile statului trebuie să trateze cu seriozitate aceste semnale și să protejeze capitalul românesc din construcții un pilon esențial al dezvoltării naționale”, a concluzionat deputatul Remus Lăpușan.

