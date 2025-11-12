Deputatul Remus Lăpușan: „România redevine grânarul Europei – performanță, responsabilitate și viziune pentru agricultura românească”

Deputatul Remus Lăpușan a susținut, în plenul Camerei Deputaților, o declarație politică prin care a evidențiat progresele semnificative realizate de agricultura românească în ultimii ani, subliniind faptul că România și-a recâștigat locul de lider regional și european în producția agricolă.

„România redevine grânarul Europei, un semn al performanței și al responsabilității în agricultură”, spune deputatul social-democrat de Cluj, Remus Lăpușan.

Potrivit parlamentarului clujean, țara noastră ocupă în prezent primul loc în Uniunea Europeană la exportul de cereale, depășind state cu tradiție agricolă puternică, precum Franța, Germania sau Polonia.

În același timp, sectorul agroalimentar românesc înregistrează recorduri istorice în comerțul cu carne și animale vii, un semn clar al competitivității și al efortului depus de fermierii români.

„Aceste rezultate nu sunt întâmplătoare. Ele reflectă investițiile constante din ultimii ani în modernizarea fermelor, în dezvoltarea infrastructurii de irigații, în digitalizarea proceselor agricole și în accesul mai facil la fonduri europene. Totodată, sunt dovada muncii și rezilienței fermierilor români, care, în pofida provocărilor climatice și economice, au reușit să transforme agricultura într-un motor real de creștere și export”, a declarat deputatul Remus Lăpușan.

Deputatul Remus Lăpușan subliniat că Ministerul Agriculturii a reușit, prin programe precum Legume în spații protejate, Investalim sau schemele de sprijin pentru irigații și energie, să ofere fermierilor instrumente concrete de dezvoltare. „Faptul că România și-a menținut capacitatea de export chiar și în anii agricoli dificili este dovada unei viziuni pe termen lung și a unei colaborări eficiente între autorități și mediul agricol”, a adăugat Lăpușan.

Pasul următor: exportul de profuse finite cu valoare adăugată

Deputatul clujean a accentuat și importanța consolidării acestor rezultate prin investiții continue în infrastructura rurală, depozitare, procesare și transport. „Succesul agriculturii românești este un motiv de mândrie națională, dar și o responsabilitate. Trebuie să facem pasul următor, acela de a exporta nu doar materii prime, ci și produse finite cu valoare adăugată, astfel încât fermierii și procesatorii români să beneficieze pe deplin de munca lor”, a afirmat acesta.

Remus Lăpușan a subliniat că România are potențialul de a deveni nu doar grânarul Europei, ci și un centru al inovației și sustenabilității în domeniul agroalimentar. „Pentru aceasta, este nevoie de predictibilitate legislativă, stabilitate fiscală și sprijin constant pentru tinerii fermieri, care reprezintă viitorul agriculturii noastre”, a precizat parlamentarul PSD.

„Agricultura românească merită respectul și recunoașterea tuturor. Ea asigură hrana, locurile de muncă și echilibrul economic al comunităților rurale. Performanța din prezent trebuie transformată într-un model de dezvoltare durabilă, bazat pe parteneriat, profesionalism și responsabilitate. România și-a recâștigat locul pe harta agricolă a Europei, iar datoria noastră este să consolidăm acest success”, a concluzionat deputatul Remus Lăpușan.

