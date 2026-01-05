Spațiu comercial din Cluj, ÎNCHIS de pompieri în primele zile din 2026 pentru probleme grave. Cât e amenda?

Ca urmare a controalelor din primele patru zile ale anului 2026, Inspectoratul pentru Situații de Urgeță (ISU) Cluj a dispus închiderea unui spațiu unde funcționa un operator economic, din cauza probleme de securitate în caz de incendiu.

ISU Cluj a închis un spațiu folosit de o firmă în județ din cauza probemelor de securitate în caz de incendiu | Foto: ISU Cluj / Fotografie ilustrativă

În județul Cluj, în urma activității desfășurate de pompieri în perioada 1-4 ianuarie 2026, un spațiu comercial a fost închis.

În perioada 1–4 ianuarie 2026, aproximativ 4.700 de pompieri la nivel național (printre care și în județul Cluj) au fost mobilizați zilnic pentru a răspunde cu promptitudine solicitărilor venite din partea cetățenilor.

La nivel național au fost gestionate peste 7.000 de situașii de urgență și s-a intervenit pentru 6.000 de persoane.

Pe lângă activitățile operative, pompierii au desfășurat și acțiuni susținute pe linia prevenirii situațiilor de urgență generate de nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Spațiu folosit de o firmă în Cluj, închis de ISU din cauza problemelor grave

În acest sens, la nivel național, în ultima săptămână au fost derulate 260 de controale la operatori economici din domeniile comerțului, turismului și alimentației publice. S-a lăsat aproape 170 de ameni cu amenzi în valoare totală de aproximativ 3 milioane de lei.

Astfel de controale au fost și în județul Cluj, unde un spațiu folosit de un operator economic (firmă) a fost închis.

„Pentru încălcarea gravă a cerințelor de securitate la incendiu, la două obiective, unul situat în județul Cluj și celălalt în județul Constanța, a fost dispusă măsura complementară de oprire a funcționării, ca urmare a identificării unor deficiențe majore”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), într-un comunicat oficial.

monitorulcj.ro a cerut un punct de vedere oficial de la ISU Cluj referitor la cazul din județul Cluj pentru a afla mai multe detalii, dar și despre activitatea desfășurată de pompieri în județ în primele patru zile ale anului.

Amendă de 100.000 de lei dată de ISU Cluj

Pentru spațiul închis la Cluj, ISU Cluj a declarat pentru monitorulcj.ro că amenda aplicată este de 100.000 de lei.

„Măsura complementară de oprire a funcționării este valabilă până la obținerea autorizației de securitate la incendiu. Obiectivul pentru care s-a aplicat sancțiunea avea destinația de comerț/alimentație publică”, a precizat ISU Cluj pentru monitorulcj.ro.

În ceea ce privește intervențiile, în minivacanța de Revelion și Anul Nou (31 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026), ISU Cluj a avut 367 de intervenții.

„În perioada 31 decembrie 2025 - 04 ianuarie 2026, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj a desfășurat nu mai puțin de 367 de intervenții. Dintre acestea, 82 au fost intervenții la incendii, accidente rutiere sau pentru readucerea stării de normalitate, în vreme ce echipajele SMURD au gestionat 285 de cazuri medicale”, a transmis ISU Cluj, într-un comunicat remis monitorulcj.ro.

IGSU a reamintit că că desfășurarea activității fără autorizație de securitate la incendiu constituie o încălcare a prevederilor legale, iar responsabilitatea revine exclusiv deținătorilor construcțiilor respective.

Totodată, controalele au vizat și obiectivele cu aglomerări de persoane, fiind urmărită respectarea numărului maxim de utilizatori, menținerea accesibilității căilor de evacuare și dotarea construcțiilor cu instalații de protecție împotriva incendiilor.

