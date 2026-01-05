Salvamontiștii au fost din nou providențiali! Câte persoane au fost salvate de alarmele de urgență în județul Cluj

Aproape 100 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, după intervenția de urgență a salvamontiștilor.

Foto: Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont

„O zi foarte grea pentru salvatorii montani. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 96 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor”, se arată luni dimineața pe pagina de Facebook a Salvamont România.

Potrivit sursei citate, cele mai multe apeluri au fost pentru salvatorii montani din Maramureș (17), Lupeni (12), Neamț (11), Predeal (9), Brașov și Cluj (câte 7). În cazul acestor intervenții au fost salvate 97 de persoane.

Dintre acestea, 34 au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital. Alții au primit acordul să fie duși cu mașinile aparținătorilor la unități medicale, precizează sursa citată.

„Din păcate, două persoane au fost găsite decedate. Au fost transportate și predate Serviciului IML”, anunță sursa.

