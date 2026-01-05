Peste 3.000 de elevi din Cluj-Napoca vor primii o „Masă Sănătoasă”, program de 3,4 mil. lei. Emil Boc: „Educația, prioritatea nr. 1 a orașului”.

În 2026, peste 3.000 de elevi și preșcolari din Cluj-Napoca vor beneficia de „Masă Sănătoasă”, un program în valoare de 3,4 milioane de lei.

Peste 3.000 de copii vor beneficia zilnic de o masă sănătoasă în școli | Foto: Emil Boc, Facebook / Fotografie ilustrativă

Consilierii locali s-au reunit, luni, 5 ianuarie 2025, în cadrul unei ședințe extraordinare, pentru a adopta sprijinul financiar necesar pentru continuarea desfășurării programului „Masă sănătoasă” în mai multe unități de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca.

La finalul anului trecut, Guvernul a aprobat programul „Masă sănătoasă” pentru preșcolari și elevi în 2026, care prevede un pachet alimentar cu o valoare zilnică de 16,5 lei pentru fiecare copil. Primăria Cluj-Napoca a completat aceste sume pentru asigurarea suportului alimentar.

Cvorumul de ședință a fost de 25 de persoane.

„Asigurăm programul «Masă sănătoasă» pentru șase unități educaționale din Cluj-Napoca. Fără aprobarea consilierilor locali nu s-ar putea derula din 8 ianuarie asigurarea mesei sănătoase pentru aproximativ 3.146 de elevi, de la șase unități educaționale”, a precizat Emil Boc, în intervenția din ședința de Consilu Local de luni, 5 ianuarie 2026.

În Cluj-Napoca, mai multe unități de învățământ preuniversitar sunt parte din program:

Colegiul de Servicii în Turism „Napoca”

Școala Gimnzaială „Nicolae Iorga”

Școala Gimnazială „Traian Dârjan”

Școala Gimnazială „Emil Isac”.

Liceul Tehnologic de Transporturi „Transilvania”

Grădinița „Mămăruță”

Alocarea aprobată de consilul local este de 3,4 milioane de lei.

„Această sumă de bani reprezintă, pe deoparte suplimentul pe care Primăria îl acordă la cele patru școli care sunt finanțate de la bugetul național și, în integralitate pentru Colegiul Tennic «Napoca» și Grădinița «Mămăruță». Deci, 3,4 milioane de lei pentru 3.174 de elevi, pentru a avea programul «Masă Sănătoasă» din data de 8 ianuarie 2025. Și-a demonstrat eficiența acest program, iar la Cluj-Napoca știți foarte bine că investiția în educație a fost, este și va rămâne prioritatea numărul unu a orașului, iar acest program sprijină familiile cu venituri reduse, încurajează prezența la școală și, evident, mai bune rezultate în activitatea educațională. Fără doar și poate am spus da susținerii financiare a acestui program de către clujeni prin alocarea de azi”, a mai explicat Emil Boc.

Proiectul a trecut cu 24 de voturi pentru și o abținere

Mai exact, consilierii locali au aprobat suportarea din bugetul local a sumei de 3,5 lei/beneficiar, inclusiv TVA, în vederea suplimentării valorii de 16,5 lei/benficiar, inclusiv taxa pe valoare adăugată, acordată de la bugetul de stat pentru desfășurarea programului „Masă sănătoasă” în 2026 în unitățile de învățământ din țară.

Suportul alimentar - masă caldă în regim catering sau pachet alimentar, va fi asigurat pentru preșcolari, elevi din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional.

„Valoarea de 16,5 lei/zi/beneficiar inclusiv taxa pe valoare adăugată nu acoperă suportul alimentar, fiind necesară suplimentarea acesteia cu 3,5 lei/zi/beneficiar inclusiv taxa pe valoare adăugată”, se arată în motivarea proiectului.

Astfel, valoarea suportului va fi de 20 lei pentru fiecare elev.

În acest an școlar peste 3.000 de elevi clujeni de la șase unități de învățământ beneficiază de programul „O masă sănătoasă”.

Sursa: primăriaclujnapoca.ro

Înainte de a demisiona, ministrul Educației, clujeanul Daniel David, anunța că bugetul pentru programul national „Masă Sănătoasă” (PNMS) din școli a fost majorat „cu aproape 40%”: de la 1,139 la 1,531 miliarde de lei, potrivit informării publicate de MEC.

În program au fost incluși și elevii de la școlile arondate după comasări.

Conform proiectului aprobat de Guvern, „PNMS constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 16,5 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

(2) Limita valorică prevăzută la alin. (1) cuprinde contravaloarea suportului alimentar, care include costul materiei prime și al serviciilor de preparare a produselor, precum și cheltuielile de transport”, conform proiectului aprobat de Guvernul Bolojan.

La nivel național, peste 540.000 de copii - preșcolari și elevi din învățământul preuniversitar - vor beneficia în 2026 de o masă caldă sau un pachet alimentar. Programul se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar. Suportul alimentar nu se acordă pe perioada vacanțelor sau în zilele declarate prin lege ca zile nelucrătoare.

