Actualitate
Temperaturi scăzute la Cluj la începutul săptămânii. Cum va fi vremea astăzi, 5 ianuarie?
Clujenii vor avea parte de o altă zi friguroasă, marcată de temperaturi sub zero grade Celsius.Iarna s-a instalat la Cluj / Foto: monitorulcj.ro
Noul sezon de iarnă parcă s-a instalat mai bine după trecerea în noul an.
Luni, 5 ianuarie, la Cluj vor fi din nou temperaturi scăzute și ninsori sporite.
Cea mai scăzută temperatură va fi înregistrată la ora 09:00, atunci când sunt meteorologii anunță o temperatură de -4 grade, în timp ce maxima va avea loc către lăsarea serii, la ora 19:00, când vor fi resimțite 0 grade.
