Temperaturi scăzute la Cluj la începutul săptămânii. Cum va fi vremea astăzi, 5 ianuarie?

Clujenii vor avea parte de o altă zi friguroasă, marcată de temperaturi sub zero grade Celsius.

Iarna s-a instalat la Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Noul sezon de iarnă parcă s-a instalat mai bine după trecerea în noul an.

Luni, 5 ianuarie, la Cluj vor fi din nou temperaturi scăzute și ninsori sporite.

Cea mai scăzută temperatură va fi înregistrată la ora 09:00, atunci când sunt meteorologii anunță o temperatură de -4 grade, în timp ce maxima va avea loc către lăsarea serii, la ora 19:00, când vor fi resimțite 0 grade.

