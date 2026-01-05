Emil Boc, avertisment pentru firmele de dezăpezire din Cluj: „Câte staţii de transport în comun necurăţate, atâtea amenzi”. VIDEO

Primarul Emil Boc a avertizat firmele care se ocupă cu dezăpezirea că vor fi amendate dacă nu curăță și în zona stațiilor de transport în comun din Cluj-Napoca.

Zăpadă în fața stației Victoria din Cluj-Napoca, duminică seara, 4 ianuarie 2025 | Foto: Facebook, Emil Boc

Avertismentul primarului a venit duminică seara, 4 ianuarie 2026, în jurul orei 23.

Edilul s-a aflat în „inspecție” la stația Victoria (vizavi de Sora), unde zăpada nu era curățată, iar acesta a avertizat firmele care se ocupă cu dezăpezirea în Cluj.

„Am ieșit să verific curățarea zăpezii din stațiile de transport în comun din municipiul Cluj-Napoca. Mâine, 5 ianuarie 2026 este o zi lucrătoare, iar, din nefericire, stațiile de transport în comun nu sunt curățate în marea lor majoritate. Dragi firme de dezăpezire… câte stații necurățate, atâtea amenzi aplicate aveți”, a transmis Emil Boc, potrivit unui clip postat pe pagina sa de Facebook, duminică, 4 ianuarie 2026.

Primarul le-a transmis firmelor de dezăpezire să treacă la treabă dacă nu doresc să se „trezească” cu o amendă, luni, 5 ianuarie.

„Nu curățați gratuit. O faceți pe banii clujenilor. Avem pretenții pentru servicii de calitate. Nu curățați, primiți amendă”, a conchis Emil Boc.

