Haos pe aeroporturile din Grecia: zboruri suspendate din cauza căderii frecvenţelor radio

Aeroporturile din Grecia au suspendat sosirile și plecările duminică, după ce au apărut probleme nespecificate care au afectat frecvențele radio.

Foto: Depositphotos.com

Zborurile din Grecia au fost suspendate, duminică, după o cădere a frecvențelor radio care a paralizat comunicațiile de control al traficului aerian, informează Reuters, citată de Agerpres.ro

„Unele zboruri care utilizează Regiunea de Informații Zbor Atena (Athens Flight Information Region/ FIR) sunt asigurate, dar au fost impuse restricții asupra operațiunilor aeroportuare din motive de securitate”, a declarat autoritatea aviației civile din Grecia, afirmând că investighează cauzele.

Postul public de televiziune ERT a anunțat că sosirile și plecările au fost suspendate la ora locală 09:00 (07:00 GMT), transmițând de la terminalul de plecări al aeroportului Eleftherios Venizelos din Atena, aglomerat de călători.

Zborurile au fost redirecționate către țările vecine, a comunicat postul de televiziune citat.

Mii de călători afectați

Numeroși pasageri s-au confruntat cu mari inconveniențe deoarece se efectuează doar survoluri, adică sunt permise aeronavele care trebuie să treacă peste Regiunea de Informații de Zbor (FIR) a Atenei, în timp ce cele care vin din alte țări sunt deviate către aeroporturile vecine, în principal cele din Turcia, notează radiodifuzorul elen ERT, conform HotNews.ro

În această dimineață, trei sosiri la Eleftherios Venizelos Venizelos au fost redirecționate către alte aeroporturi, iar alte patru plecări au fost anulate. Aceeași situație se regăsește și pe aeroportul Macedonia din Salonic. De asemenea, se așteaptă mult pe aeroportul „Nikos Kazantzakis” din Heraklion, unde trei zboruri au fost amânate, unul spre Rodos, unul spre Atena și celălalt spre München.

Autoritățile au precizat că investighează cauza problemelor tehnice.

Foto: Depositphotos.com

