Industria auto frânează în 2026. Avertismentul unui colos producător de mașini: „Urmează un an greu”.

Președintele Hyundai Motor, Chung Euisun, a avertizat că urmează un an dificil pentru industria auto globală și în acest context a declarat că producătorul auto sud-coreean trebuie să își consolideze capacitățile în domeniul Inteligenței Artificiale, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.ro.

În discursul său de Anul Nou, Chung Euisun a avertizat că tensiunile comerciale globale și intensificarea concurenței vor afecta profitabilitatea industriei auto, în timp ce conflictele geopolitice ar putea afecta operațiunile din unele regiuni, ceea ce ar putea duce la o suspendare a activității.

„Acesta (2026 - n. red.) va fi anul în care factorii de criză de care ne-am îngrijorat mult timp devin realitate”, a subliniat Chung.

Cel mai mare producător auto sud-coreean a fost puternic afectat de regimul tarifar al președintelui american Donald Trump, care a impus o taxă de 15% asupra mașinilor fabricate în Coreea de Sud. Aceasta a costat Hyundai aproximativ 1,8 trilioane de woni numai în al treilea trimestru. La aceste provocări s-a adăugat o razie asupra unei fabrici Hyundai-LG Energy Solution din SUA, în septembrie, ceea ce ar urma să întârzie construcția uzinei cu cel puțin două până la trei luni.

Inteșigența artificială, cheia în domeniul auto

Chung a mai spus că Hyundai este în urma rivalilor în cursa inteligenței artificiale și a solicitat colaborarea cu o serie de parteneri pentru a-și spori capacitățile în domeniul AI. „Dacă privim realitatea, companiile globale de top și-au asigurat deja o poziție dominantă în acest domeniu prin investiții în valoare de sute de trilioane de woni, dar capacitățile pe care le avem acum nu sunt încă suficiente', a spus președintele Hyundai.

În cadrul planurilor sale în domeniul inteligenței artificiale și roboticii, Hyundai a lansat Robotics Lab în 2019 și a achiziționat Boston Dynamics doi ani mai târziu. Compania intenționează să investească 125 de trilioane de woni în Coreea de Sud în următorii cinci ani în inteligență artificială, robotică și alte tehnologii noi.

„Pe măsură ce accentul se îndreaptă către inteligența artificială fizică, valoarea entităților noastre în mișcare, cum ar fi automobilele și roboții, și datele noastre despre procesul de fabricație vor deveni din ce în ce mai valoroase. Aceasta este o armă puternică, unică pentru noi, pe care companiile Big Tech nu o pot imita cu ușurință”, a spus Chung.

Separat, Hyundai Motor Co a anunțat luni că își propune să vândă 4,16 milioane de vehicule în acest an, după ce în 2025 a vândut 4,14 milioane de vehicule, puțin sub obiectivul de vânzări de 4,17 milioane de unități pe care și l-a propus pentru anul trecut.

Tesla, în declin doi ani la rând

Totodată, acest semnal de alarmă vine și după ce vânzările producătorului auto Tesla au scăzut pentru al doilea an la rând.

Tesla a pierdut competiția cu grupul chinez BYD Co și nu mai este cel mai bine vândut producător mondial de vehicule electrice (EV) în 2025 și a înregistrat al doilea declin anual consecutiv al vânzărilor, a transmis Reuters, citat de Agerpres.ro.

Conform sursei citate, livrările grupului cu sediul în Austin, Texas, au avut de suferit de pe urma unei încetiniri neașteptate a tranziției către vehiculele electrice, a creșterii concurenței și a deciziilor luate de președintele Donald Trump, de la revenirea sa la Casa Albă. La acestea se adaugă relația strânsă dintre directorul general al Tesla, Elon Musk, și Trump în timpul campaniei și după inaugurarea sa, care a pătat imaginea mărcii și a provocat proteste, acte de vandalism și apeluri la boicot. Vânzările în SUA au fost afectate, totodată, de expirarea creditului fiscal de 7.500 de dolari, la 30 septembrie.

În același timp, principalul său rival chinez și-a menținut ascensiunea meteorică, chiar dacă profitabilitatea pe plan intern a avut de suferit din cauza comportamentului prudent al consumatorilor. Din acest motiv, compania caută în mod activ să se extindă la nivel internațional.

Tesla a anunțat că a livrat 1,64 milioane de vehicule anul trecut, un declin de 9% față de 2024. Rivalul chinez BYD, care a vândut anul trecut 2,26 vehicule complet electrice, este acum cel mai mare producător EV din lume. BYD vinde și vehicule hibride plug-in.

În trimestrul patru din 2025, vânzările Tesla au totalizat 418,227 de unități. Și analiștii și-au înrăutățit previziunile, la un nivel de 440.000 de unități.

Vineri, 2 ianuarie 2025, la Bursa de la New York, acțiunile Tesla au scăzut cu aproape 3%, la 436,85 dolari. Anul trecut, titlurile au crescut cu aproximativ 11%.

Și vânzările la divizia de camionete electrice Cybertruck se confruntă cu dificultăți, în ultimele luni Tesla a oferit discounturi de mii de dolari pentru reducerea stocurilor de vehicule.

