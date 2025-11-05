Deputatul Remus Lăpușan cere prioritizarea terminalului cargo de la Aeroportul Cluj: „Un obiectiv strategic pentru a transforma regiunea într-un pol logistic competitiv la nivel național”

Implementarea proiectului de terminal cargo la Aeroportul Internațional Cluj trebuie să reprezinte un proiect prioritar, cu impact regional decisiv. „Clujul are nevoie de fapte, nu de promisiuni. Terminalul cargo trebuie să devină o prioritate reală”, spune deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj).

Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj), despre necesitatea prioritizării terminalului cargo de la Aeroportul Cluj: „Va consolida poziția Clujului ca lider regional în logistică și export”| Foto: Remus Lăpușan

Deputatul social-democrat de Cluj, Remus Lăpușan, cere prioritizarea proiectelor importante pentru municipiu și județ. Astfel, implementarea terminalului cargo la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” trebuie să devină un „obiectiv strategic”, cu impact regional decisiv.

În acest context, parlamentarul clujean atrage atenția asupra întârzierilor majore în implementarea acestui proiect.

„De ani de zile, comunitatea clujeană aude despre planuri grandioase privind dezvoltarea aeroportului și despre un terminal cargo modern, dar în realitate nu vedem decât studii, promisiuni și amânări. În timp ce alte orașe, precum Oradea, reușesc deja să atragă curse cargo și să-și valorifice potențialul, Clujul rămâne blocat în birocrație”, a declarat deputatul Remus Lăpușan.

Potrivit acestuia, lipsa unui terminal cargo funcțional afectează direct competitivitatea județului: companiile locale sunt nevoite să transporte mărfurile către alte aeroporturi din țară, ceea ce generează costuri suplimentare, trafic rutier intens și pierderi economice reale.

„Clujul are potențial, infrastructură și investitori interesați. Ceea ce lipsește este voința administrativă și o strategie coerentă. Terminalul cargo ar aduce investiții, locuri de muncă, venituri la bugetul local și ar consolida poziția Clujului ca lider regional în logistică și export”, a subliniat parlamentarul social-democrat.

Terminalul cargo, o necesitate economică pentru întreg Ardealul

Remus Lăpușan cere autorităților locale și centrale: Consiliul Județean Cluj, Ministerul Transporturilor și Aeroportul Internațional Cluj, să trateze acest proiect ca pe o prioritate reală, nu ca pe un subiect electoral reîncălzit la fiecare mandat. „Finanțarea europeană există, investitorii există, dar avem nevoie de predictibilitate, colaborare și decizie. Fiecare zi pierdută înseamnă oportunități ratate pentru economia locală”, a adăugat deputatul.

„Clujul trebuie să zboare și cu marfă, nu doar cu promisiuni. Terminalul cargo nu este un moft, ci o necesitate economică pentru întreg Ardealul”, a concluzionat Remus Lăpușan.

