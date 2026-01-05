Cutremur la CFR! Doi dintre liderii vestiarului nu au fost luați în cantonament

CFR Cluj încearcă o reconstrucție la jumătatea sezonului, marcat în prima parte de insuccese atât pe plan sportiv, cât și financiar.

Mario Camora și Ciprian Deac / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

După 21 de etape, ardelenii sunt pe o poziție nefirească: locul 11, cu 26 de puncte, eliminați din cupele europene și cu șanse minime de a mai prinde play-off-ul.

Sufocați de datorii, Neluțu Varga i-a vândut pe Emerllahu, Munteanu și Korenica, iar în birouri se pregătește și vânzarea lui Matei Ilie.

În plus, ardelenii vor să renunțe la încă doi veterani din vestiar: Damjan Djokovic și, surprinzător, Ciprian Deac!

Cei doi nu au mers în cantonamentul din Spania cu echipa, ci au fost lăsați la Cluj, unde se vor antrena cu un preparator fizic separat, anunță GSP.

Ambii mai au contract cu CFR până la finalul acestui sezon, astfel că se încearcă o încheiere a contractelor mai devreme.

Potrivit sursei, celor doi li s-a transmis că sunt liberi să își caute echipe, semn că nu mai intră în planurile lui Daniel Pancu pentru restul sezonului.

