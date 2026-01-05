Sabău a dezvăluit cheia performanței lui Lukic: „Acesta este secretul”

Ioan Ovidiu Sabău, fostul antrenor de la „U” Cluj, a avut cuvinte de laudă la adresa fostului său elev.

Jovo Lukic // Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Tehnicianul a fost cel care a insistat ca atacantul să ajungă la Cluj, vara trecută, atunci când fusese pus pe liber de Universitatea Craiova.

Lukic marcase de numai două ori în sezonul precedent, astfel că oltenii au considerat că nu poate fi o soluție și pentru această ediție.

Ajuns în Ardeal, cariera lui Lukic s-a transformat complet. Vârful bosniac a marcat de 11 ori în 21 de etape din acest sezon și este golgheterul Superligii, la egalitate cu Alexandru Dobre.

Fostul său antrenor, Ioan Ovidiu Sabău, știe care este secretul din spatele performanțelor sale. „Moțul” este de părere că încrederea care i-a fost acordată la începutul acestui sezon a fost, în cele din urmă, răsplătită.

„Asta înseamnă ca un atacant să joace mult, adică și când joacă slab să-i dai încredere, să-l ajuți, să-l antrenezi specific. El trebuie pus și în situații din care poate înscrie.

Cred că secretul său este că aici nu a avut concurență și a trebuit să rămână, chiar și când nu juca bine. El a avut șansa să crească, a avut și ceva accidentări, chiar și în perioada de vară din Austria, dar el are forță, are execuție.

Eu cred că el este unul dintre cei mai buni atacanți la jocul aerian și, pe deasupra, este și un băiat serios. Mă bucur mult că nu am greșit cu transferul lui.

Un alt secret este și că l-am antrenat specific și el este și un băiat foarte serios. Atunci când nu ai concurență și joci mult, prinzi încredere.

El a fost pus și în situații bune de către echipă. Mă bucur foarte mult pentru el, pentru că este un băiat serios și are un caracter foarte frumos”, a spus Sabău pentru iamsport.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: